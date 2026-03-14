Троллинг Соболева и дебютный гол звезды: "Зенит" наконец-то дожал "Спартак"

В центральном матче 21-го тура "Зенит" победил "Спартак", забив два гола с пенальти, оспаривать справедливость назначения которых не станут даже самые ярые поклонники "красно-белых". Показала ли при этом команда Сергея Семака чемпионскую игру? Как оценить ее шансы на "золото" в сезоне, объявленном летом вторым юбилейным? Об этом – в материале РИА Новости Спорт
14 марта 2026 • начало в 16:00
Завершен
45’ • Александр Соболев (П)
81’ • Джон Дуран (П)
Противостояние "Зенита" и "Спартака" было знаковым задолго до появления определения "дерби двух столиц". По крайней мере, для питерских болельщиков. В 80-х годах прошлого века один из фанатов "сине-бело-голубых" включил в неофициальный гимн клуба строчку: "Если соперник – "Спартак", ты не забывай своих атак". Неофициальный гимн клуба вскоре стал официальным и прозвучал в Манчестере, где "Зениту" вручили Кубок УЕФА. Про это в гимне тоже есть строчка: "Кубок УЕФА наш "Зенит" возьмет и победную песню споет".
Еще в догазпромовскую эру, когда питерский клуб после двухлетнего прозябания в первой лиге вернулся в высший дивизион, тогдашний главный тренер команды Павел Садырин сформулировал задачу на сезон: "Закрепиться в элите и обыграть "Спартак". И выполнил обе. Интерес к нынешнему матчу подогревали и результаты участников дерби двух столиц на старте весенней части сезона.
"Зенит" неожиданно оступился в Оренбурге, хотя по игре, как минимум, ничью заслужил. Сплоховали сразу два штатных пенальтиста, Густаво Мантуан и Андрей Мостовой. Последний, выйдя к "точке", ударил совсем не так, как делает это обычно. Нелегко приходится сейчас Андрею. Ему "пихают" ассистенты Сергея Семака после любой ошибки, а агент настойчиво уговаривает задуматься о смене клуба. Контракт для игрока сборной России можно выбить неплохой, соответственно, и "агентские" будут хорошие.
Большой проблемой для Семака является выбор стартового состава. Хотя в зимнее межсезонье "Зенит", вроде бы, укрепил самые проблемные позиции и избавился от дорогостоящих легионеров, которых выпускать нет возможности, а держать на скамейке накладно и взрывоопасно. Экс-армеец Игорь Дивеев сразу же застолбил место в центре обороны в паре с Нино и дал тренерскому штабу возможность для маневра в условиях лимита.
В "Зените" подчеркивают, что Джон Джон куплен на замену Клаудиньо, которую долго не могли найти. В первых играх Дабл-Джон, как называет его голос питерского спорта Геннадий Орлов, производил приятное впечатление, сочетая лучшие качества Клаудиньо с желанием играть в РПЛ. Да и взятый в аренду Джон Дуран, во-первых, заставил Александра Соболева в отдельных моментах стать "плохим мальчиком" с неплохой результативностью, а во-вторых, сам в отдельных моментах напомнил, что забивал в английской премьер-лиге и был одноклубником Криштиану Роналду в Саудовской Аравии.
Только все равно проблема выбора основного состава перед Семаком стоит в каждом туре. Удивительно даже, что ко дню рождения ему не подарили кубик Рубика с портретами зенитовцев. Перед игрой со "Спартаком" напомнили о себе старые травмы Дивеева, и его в старте заменил Ваня Дркушич. Хотя как раз словенец из-за травмы пропускал матч в Оренбурге.
На острие атаки Семак с первых минут поставил Соболева. В программке, выпущенной к дерби двух столиц, Александр пообещал, что будет праздновать гол в ворота своей бывшей команды. Мол, дань уважения "Спартаку" он уже отдал, не празднуя свой мяч в Москве. Дело оставалось за малым: забить.
В тренерском кубке Рубика, который вертел Семак, не нашлось места Дурану и Луису Энрике. Колумбиец присоединился к "Зениту" на последних сборах и, по мнению тренерского штаба, еще только вписывается в философию зенитовской игры и набирает форму. В запасе остался и Луис Энрике, которого Карло Анчелотти видит в заявке сборной Бразилии на ЧМ-2026.
Минуты до 40-й было стойкое ощущение, что "Спартак" гораздо лучше подготовился к дерби двух столиц. Москвичи использовали высокий прессинг и не давали скучать Денису Адамову. После дальних ударов Маркиньоса и Дениса Умярова у болельщиков "Зенита" сердечко, наверняка, екнуло, а выстрел Эсекьеля Барко вообще пришелся в перекладину. Москвичи в первом тайме подаали пять угловых, а питерцы заработали первый лишь на 40-й минуте. Подавал его практически незаметный до этого в игре Максим Глушенков. Зачем Пабло Солари дернул за футболку Дугласа Сантоса так и осталось загадкой.
Российский футболист петербургского "Зенита" Александр Соболев надел маску для снорклинга во время празднования гола
Зато мы получили ответ на вопрос, кто станет штатным пенальтистом "Зенита" вместо Мантуана и Мостового. С "точки" забил и эффектно отпраздновал гол Соболев. После перерыва вместо Глушенкова и Дабл Джона вышли Дивеев (его травма оказалась не столь уж несовместимой с игрой) и Энрике. Схему при этом питерцы не поменяли. Просто Дркушич сменил Мантуана на правом фланге обороны, а бразилец стал действовать в полузащите.
В нынешнем сезоне "Зенит", добившись минимального преимущества в счете, частенько играл на его удержание. Это ни к чему, кроме потери очков не приводило. В начале второго тайма инициативой владели гости, и даже на контратаки питерцы не сподобились. Первую организовал Энрике, выкативший мяч под удар Педро. Тот решил уступить право забить Мантуану, но его удар спартаковские защитники успели накрыть. И еще один момент был создан усилиями связки Педро – Энрике, но игрок сборной Бразилии переиграть Александра Максименко не сумел.
Футбол. РПЛ. "Зенит" (Санкт-Петербург) - "Спартак" (Москва)
Две замены на 77-й минуте должны были усилить атаку. Вместо боровшегося весь матч за верховые мячи и забившего пенальти Соболева вышел Дуран, а Мантуана заменил, оправдывая слова Андрея Сергеевича Аршавина о хорошей работе зенитовской академии, 18-летний Даниил Кондаков. И буквально срезу же после двойной замены Сергей Карасев после подсказки VAR назначил второй пенальти в ворота "Спартака". Дуран с "точки"пробил еще увереннее Соболева.
Вышедшие на замену техничные латиноамериканцы прибавили креатива в атаке, хотя по-прежнему до ухода Вендела именно ему старались доставить мячи питерцы. Впору уже говорить о "веделозависимости" команды Семака. Как раньше говорили о "дзюбазависимости", а еще раньше о "халкозависимости" и "аршавинозависимости". Цельной командной игры, которая способна принести победы в поединках с принципиальными соперниками "Зенит" в дерби двух столиц не показал.
Хотя три очка в свой актив записал, и продолжает оставаться в чемпионской гонке. А про второй юбилейный сезон после ухода Александра Медведева с поста председателя правления клуба в Санкт-Петербурге уже почти никто не вспоминает.