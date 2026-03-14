Названы регионы с самыми низкими финансовыми затратами на человека при ЧС

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самые маленькие финансовые резервы в размере менее 30 рублей на одного человека были предусмотрены в 2025 году на случай крупных чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае и Чечне; еще в 14 регионах страны на эти цели предусматривалось от 30 до 100 рублей, сообщает МЧС РФ.

"Объем финансовых резервов на душу населения в размере до 30 рублей имеется в двух субъектах Российской Федерации, от 30 до 100 рублей – в 14 субъектах и свыше 100 рублей – в 69 субъектах РФ", - говорится в бюллетене министерства о создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций за четвертый квартал 2025 года.

В документе поясняется, что наименьшие резервы средств на одного человека были созданы в Чечне (21,7 рубля) и Хабаровском крае (27,2 рубля). Третью позицию по итогам года занял Дагестан с показателем 30,7 рубля.

Уточняется, что самый большой объем финансовых ресурсов на одного россиянина имеется в Магаданской (22,52 тысячи рублей) и Амурской (12,73 тысячи рублей) областях, Москве (9,79 тысячи рублей), а также Ямало-Ненецком (9,56 тысячи рублей) и Ненецком (8,46 тысячи рублей) автономных округах.

Ранее сообщалось, что общий объем накопленных в российских регионах в 2025 году финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций составил более 452 миллиардов рублей, что превысило показатель предыдущего года на 3,1%.