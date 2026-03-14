Названы регионы с самыми низкими финансовыми затратами на человека при ЧС

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Самые маленькие финансовые резервы в размере менее 30 рублей на одного человека были предусмотрены в 2025 году на случай крупных чрезвычайных ситуаций в Хабаровском крае и Чечне; еще в 14 регионах страны на эти цели предусматривалось от 30 до 100 рублей, сообщает МЧС РФ.
"Объем финансовых резервов на душу населения в размере до 30 рублей имеется в двух субъектах Российской Федерации, от 30 до 100 рублей – в 14 субъектах и свыше 100 рублей – в 69 субъектах РФ", - говорится в бюллетене министерства о создании, наличии, использовании и восполнении резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций за четвертый квартал 2025 года.
В документе поясняется, что наименьшие резервы средств на одного человека были созданы в Чечне (21,7 рубля) и Хабаровском крае (27,2 рубля). Третью позицию по итогам года занял Дагестан с показателем 30,7 рубля.
Уточняется, что самый большой объем финансовых ресурсов на одного россиянина имеется в Магаданской (22,52 тысячи рублей) и Амурской (12,73 тысячи рублей) областях, Москве (9,79 тысячи рублей), а также Ямало-Ненецком (9,56 тысячи рублей) и Ненецком (8,46 тысячи рублей) автономных округах.
"В связи с отсутствием статистической информации о численности населения Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей объем финансовых резервов на душу населения указанных регионов не рассчитывается", - подчеркивается в документе.
Ранее сообщалось, что общий объем накопленных в российских регионах в 2025 году финансовых резервов на случай ликвидации крупных чрезвычайных ситуаций составил более 452 миллиардов рублей, что превысило показатель предыдущего года на 3,1%.
По данным МЧС РФ, самый большой финансовый резерв на случай ЧС имеет Москва - 130 миллиардов рублей, или 28,8% от общего по стране. Далее следуют Санкт-Петербург (42,69 миллиарда рублей), Ростовская (28,11 миллиарда рублей), Саратовской (15,59 миллиарда рублей) области, Пермский край (14,63 миллиарда рублей) и Татарстан (14,51 миллиарда рублей). Наименьшие запасы финансовых средств – в Хакасии (19,44 миллиона рублей), Псковской области (20 миллионов рублей) и Туве (31,23 миллиона рублей).
В четвертом квартале 2025 года регионы РФ израсходовали из резервных фондов на проведение противопаводковых и противопожарных мероприятий, ликвидацию последствий ЧС, а также оказание материальной помощи пострадавшему населению 38,9 миллиарда рублей.