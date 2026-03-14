"Краснодар" играет в самый красивый футбол в РПЛ, считает Трефилов

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Заслуженный тренер России, заместитель председателя высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Евгений Трефилов в разговоре с РИА Новости назвал "Краснодар" командой, которая играет в самый красивый футбол в Российской премьер-лиге (РПЛ).
"Краснодар" является действующим чемпионом России. В сезоне-2025/26 "быки" после 21 матча занимают первое место в турнирной таблице, набрав 46 очков. Отрыв от проведшего на одну игру меньше петербургского "Зенита" составляет четыре очка. В субботу "Краснодар" на выезде обыграл "Сочи" со счетом 2:1. Победным стал гол Эдуарда Сперцяна с пенальти на 5-й добавленной ко второму тайму минуте.
"В самый красивый футбол играет моя родная команда — команда Галицкого! Сейчас ему на шею осталось только пару гирь повесить, столько на него навалилось. Вопрос стоит так: я обыграл по-честному? Так отдайте должное!" - сказал Трефилов.
В 22-м туре РПЛ "Краснодар" 21 марта дома встретится с "Нижним Новгородом".