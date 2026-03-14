Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров
2026-03-14T23:04:00+03:00
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА завершился потасовкой с участием футболистов и членов тренерского штаба.
Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце матча тренер "Балтики" Андрей Талалаев
выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов.
В конфликт вступил тренер ЦСКА Фабио Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.