Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
22:40 14.03.2026 (обновлено: 23:04 14.03.2026)
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров
Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА завершился потасовкой с участием футболистов и членов... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
футбол
спорт
андрей талалаев
РИА Новости Спорт
спорт, андрей талалаев
Футбол, Спорт, Андрей Талалаев
Матч "Балтики" и ЦСКА завершился потасовкой с участием игроков и тренеров

Матч "Балтики" и ЦСКА в РПЛ завершился потасовкой с участием игроков и тренеров

© РИА Новости / Виталий Невар | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Матч 21-го тура чемпионата России по футболу между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА завершился потасовкой с участием футболистов и членов тренерского штаба.
Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце матча тренер "Балтики" Андрей Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов.
В конфликт вступил тренер ЦСКА Фабио Челестини, Талалаев показал неприличный жест в его сторону. Оба тренера получили красные карточки, после чего их увели с поля, однако конфликт специалистов продолжился в подтрибунном помещении, где их сдерживали сотрудники клубов.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 20:30
Завершен
Балтика
1 : 0
ЦСКА
63‎’‎ • Брайан Хиль
