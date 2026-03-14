В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
17:52 14.03.2026
В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх
В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх
Демонстративная ненависть немецких спортсменов к российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии является дном... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
2026-03-14T17:52:00+03:00
2026-03-14T17:52:00+03:00
анастасия багиян, севим дагделен, паралимпийские игры, спорт
Анастасия Багиян, Севим Дагделен, Паралимпийские игры, Спорт
В Германии высказались о ненависти немцев к России на Паралимпийских играх

Дагделен назвала ненависть к РФ на Паралимпийских играх дном немецкого спорта

БЕРЛИН, 14 мар - РИА Новости. Демонстративная ненависть немецких спортсменов к российским лыжникам Анастасии Багиян и Сергею Синякину на Паралимпийских играх в Италии является дном германского спорта, заявила внешнеполитический эксперт немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Севим Дагделен.
«

"Демонстративная ненависть к России на Паралимпийских играх — это дно немецкого спорта с 1945 года. Именно спорт должен олицетворять честную игру и взаимопонимание между народами. России следует снова — как и всем остальным — разрешить выступать под своим флагом и с гимном", - написала Дагделен на своей странице в соцсети X.

Во вторник российская лыжница Анастасия Багиян, выступающая в классе NS1 (спортсмены с нарушением зрения), с Сергеем Синякиным выиграла спринтерскую гонку классическим стилем. На церемонии награждения немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно не смотрели на флаг РФ и держали дистанцию от победителей, не встали рядом с Багиян и Синякиным для совместного фото, а потом отказались от селфи с россиянами и китайскими спортсменами. После соревнований Бауман и Кацмайер признали, что пошли на такой шаг по политическим причинам.
