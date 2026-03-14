20:20 14.03.2026 (обновлено: 20:49 14.03.2026)
"Динамо" обыграло "Ростов" в матче РПЛ с двумя удалениями
Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало победу над "Ростовом" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
14 марта 2026 • начало в 18:15
Завершен
Ростов
0 : 1
Динамо Москва
45‎’‎ • Константин Тюкавин
(Хуан Касерес)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча в Ростове-на-Дону завершилась со счетом 1:0 в пользу "Динамо". Мяч на пятой добавленной к первому тайму минуте забил Константин Тюкавин.
На 18-й минуте защитник "Ростова" Виктор Мелехин получил красную карточку. У "Динамо" на 39-й минуте вторую желтую карточку получил полузащитник Рубенс Диас.
"Динамо" одержало третью победу подряд в чемпионате России. Команда Ролана Гусева, набрав 30 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице. "Ростов" потерял очки в третьей встрече кряду. Клуб с 22 баллами располагается на десятой строчке.
В следующем матче "Ростов" 21 марта сыграет в гостях с грозненским "Ахматом", на следующий день "Динамо" примет петербургский "Зенит".
