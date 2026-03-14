"Это позор": игрок "Динамо" раскритиковал судью в соцсетях во время матча

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полузащитник московского "Динамо" Рубенс Диас назвал позором работу арбитра Яна Бобровского, удалившего бразильца в первом тайме матча 21-го тура чемпионата России по футболу против "Ростова".
В субботу "Ростов" принимает "Динамо". После первого тайма счет 1:0 в пользу "бело-голубых". На 39-й минуте Бобровский показал вторую желтую карточку и удалил с поля Рубенса. Футболист покинул поле в агрессивном состоянии, бросив перчатки и ударив по рекламной арке и стойке для мячей по пути в подтрибунное помещение.
"Позор этому арбитру. Он удалил меня за два фола, которые на самом деле даже не были фолами. Первый эпизод - столкновение головами, а второй - тот, что на видео. Этот арбитр - просто позор", - написал Рубенс в сториз Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская) во время матча, отметив аккаунт Российской премьер-лиги (РПЛ).
Рубенсу 24 года. Он перешел в "Динамо" в июле и в текущем сезоне провел 22 матча, не отметившись результативными действиями.