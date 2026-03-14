В Узбекистане спрогнозировали увеличение турпотока из России

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией сегодня превышает 500 в неделю, увеличение объема полетов между странами позволит превысить отметку посещений республики туристов из РФ в 1 миллион человек, говорится в материалах комитета по туризму республики, предоставленных РИА Новости.
"Расширение географии полетов и увеличение количества рейсов будет способствовать достижению цели по приему в Узбекистане более 1 миллиона российских туристов в год", - говорится в материалах комитета.
Названы страны, куда россияне поедут на отдых в апреле
По данным ведомства, в настоящее время между двумя странами еженедельно выполняется свыше 500 авиарейсов и "работа по дальнейшему увеличению этих показателей активно продолжается".
В июле 2025 года авиационные власти Узбекистана и России договорились об увеличении числа регулярных авиарейсов между странами с 310 до более 1 тысячи в неделю.
Российские туристы занимают четвертое место по посещениям Узбекистана, уступая только гостям из соседних с республикой стран - Казахстана, Таджикистана и Киргизии. По данным официальной статистики, общее число иностранных туристов в Узбекистан в 2025 году выросло в 1,47 раза по сравнению с 2024 годом - до 11,7 миллиона человек. В том числе, число туристов из РФ – до 984,4 тысячи человек (+15%).