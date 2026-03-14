В Узбекистане спрогнозировали увеличение турпотока из России

ТАШКЕНТ, 14 мар - РИА Новости. Число авиарейсов между Узбекистаном и Россией сегодня превышает 500 в неделю, увеличение объема полетов между странами позволит превысить отметку посещений республики туристов из РФ в 1 миллион человек, говорится в материалах комитета по туризму республики, предоставленных РИА Новости.