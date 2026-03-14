Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки - РИА Новости Спорт, 14.03.2026
23:13 14.03.2026 (обновлено: 23:18 14.03.2026)
Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки
Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки
Футбол, Спорт, Калининград, Андрей Талалаев, Вячеслав Колосков, Российский футбольный союз (РФС), Энрике Кармо, ПФК ЦСКА, Балтика, Российская премьер-лига (РПЛ), Спартак Москва
Колосков: РФС по максимуму накажет Талалаева за провоцирование драки

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкАндрей Талалаев
Андрей Талалаев - РИА Новости, 1920, 14.03.2026
Андрей Талалаев. Архивное фото
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что контрольно-дисциплинарный комитет организации по максимуму накажет главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева за действия, спровоцировавшие массовую драку в концовке игры против ЦСКА.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и ЦСКА завершился дракой с участием футболистов и членов тренерского штаба. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов.
«
"Логика игры вела к тому, что где-то рано или поздно должно вспыхнуть, потому что в течение 90 минут шла жесткая силовая борьба - люди бились за пространство и не гнушались никакими силовыми приемами. До мордобоя не доходило, но накал был запредельный. Обе команды не уступали друг другу, но в такой ситуации проявить мастерство сложно, потому что нет даже секунды, чтобы подумать, - у тебя либо отберут мяч, либо на тебе нарушат правила. Имел место кумулятивный эффект, который никуда не денешь", - сказал Колосков.
"Талалаеву не нужно было выбивать мяч на трибуну! Команда выигрывает, мяч в ауте - ну зачем ты хватаешь мяч и выбиваешь его?! Все были напряжены, оставалось только спусковой крючок нажать. Также не стоит забывать о безобразном поведении игрока, который толкнул тренера. Но он же его спровоцировал. Стрелки не надо переводить - игрок так же виноват, как и тренер, но началось все именно с некрасивого поведения и провокации Талалаева. Не будь выбитого мяча, ничего бы не было - потом нервы у всех не выдержали, и пошла стенка на стенку", - подчеркнул почетный президент РФС.
В конце декабря 2025 года КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за демонстрацию неприличного жеста во время матча против московского "Спартака" (1:0). Игра с ЦСКА была для него первой после отбытия дисквалификации.
«
"КДК будет чем заняться - все будут скрупулезно разбирать, может, даже не один день, и все получат по заслугам. Что касается рецидива Талалаева, в дисциплинарном регламенте все прописано. Он получит по максимуму", - резюмировал собеседник агентства.
ФутболСпортКалининградАндрей ТалалаевВячеслав КолосковРоссийский футбольный союз (РФС)Энрике КармоПФК ЦСКАБалтикаРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Спартак Москва
 
