Колосков рассказал, как РФС накажет Талалаева за провоцирование драки

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости, Андрей Михайлов. Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил РИА Новости, что контрольно-дисциплинарный комитет организации по максимуму накажет главного тренера "Балтики" Андрея Талалаева за действия, спровоцировавшие массовую драку в концовке игры против ЦСКА.
Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Балтикой" и ЦСКА завершился дракой с участием футболистов и членов тренерского штаба. Встреча прошла в Калининграде и закончилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В конце игры Талалаев выбил мяч на трибуны, после чего его толкнул футболист ЦСКА Энрике Кармо. Инцидент вызвал драку, в которой участвовали игроки и члены тренерского штаба обоих клубов.
"Логика игры вела к тому, что где-то рано или поздно должно вспыхнуть, потому что в течение 90 минут шла жесткая силовая борьба - люди бились за пространство и не гнушались никакими силовыми приемами. До мордобоя не доходило, но накал был запредельный. Обе команды не уступали друг другу, но в такой ситуации проявить мастерство сложно, потому что нет даже секунды, чтобы подумать, - у тебя либо отберут мяч, либо на тебе нарушат правила. Имел место кумулятивный эффект, который никуда не денешь", - сказал Колосков.
"Талалаеву не нужно было выбивать мяч на трибуну! Команда выигрывает, мяч в ауте - ну зачем ты хватаешь мяч и выбиваешь его?! Все были напряжены, оставалось только спусковой крючок нажать. Также не стоит забывать о безобразном поведении игрока, который толкнул тренера. Но он же его спровоцировал. Стрелки не надо переводить - игрок так же виноват, как и тренер, но началось все именно с некрасивого поведения и провокации Талалаева. Не будь выбитого мяча, ничего бы не было - потом нервы у всех не выдержали, и пошла стенка на стенку", - подчеркнул почетный президент РФС.
В конце декабря 2025 года КДК РФС дисквалифицировал Талалаева на три матча РПЛ за демонстрацию неприличного жеста во время матча против московского "Спартака" (1:0). Игра с ЦСКА была для него первой после отбытия дисквалификации.
"КДК будет чем заняться - все будут скрупулезно разбирать, может, даже не один день, и все получат по заслугам. Что касается рецидива Талалаева, в дисциплинарном регламенте все прописано. Он получит по максимуму", - резюмировал собеседник агентства.