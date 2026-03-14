10:30 14.03.2026 (обновлено: 12:36 14.03.2026)
Трампу могут запретить посещать ЧМ и ОИ из-за долга перед WADA
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запретить Дональду Трампу и другим официальным представителям США посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры... РИА Новости Спорт, 14.03.2026
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) может запретить Дональду Трампу и другим официальным представителям США посещать чемпионаты мира и Олимпийские игры из-за долга страны перед организацией, сообщает агентство Associated Press.
По информации источника, WADA на заседании исполкома во вторник будет обсуждать возможность введения санкций в отношении стран, чьи национальные антидопинговые агентства не платят взносы в организацию. США принципиально не платят членские взносы с 2023 года. Отмечается, что один из вариантов санкций - запрет официальным лицам посещать спортивные мероприятия.
Символ Паралимпиады - РИА Новости, 1920, 08.03.2026
Посол России назвал британский бойкот открытия Паралимпиады глупостью
8 марта, 13:03
WADA после публикации заявило, что материал Associated Press вводит читателей в заблуждение, так как проект санкций обсуждается организацией с 2020 года и не будет применяться задним числом. В связи с этим он не будет распространяться на предстоящий чемпионат мира по футболу, а также Олимпийские игры 2028 года в Лос-Анджелесе и зимние Игры 2034 года в Солт-Лейк-Сити. Также организация уточняет, что за ратификацию новых правил отвечает совет учредителей, ближайшее заседание которого пройдет в ноябре.
Associated Press в дополненном после ответа WADA материале уточняет, что данный законопроект начали обсуждать в 2024 году, после чего США удалось добиться его отклонения. Позднее представители страны потеряли место в исполкоме организации. Агентство также подчеркивает, что ранее WADA заявляло, что "предложение может быть реализовано без задержки, так как при необходимости совет может рассмотреть предложение посредством циркуляра или в рамках внеочередного заседания".
США отказались вносить ежегодные членские взносы в бюджет WADA на фоне конфликта организации с Антидопинговым агентством США (USADA). Американская сторона до сих пор не рассчиталась за 2024 год (3,6 млн долларов) и 2025 год (3,8 млн). Проект бюджета США, подписанный ранее, включает расходы в размере 3,7 миллиона долларов на взносы в WADA, но ограничивает выделение средств до проведения аудита "внешними антидопинговыми экспертами и опытными независимыми аудиторами".
Скелетонист - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Латвийцы отказались от фото с россиянами на пьедестале на юниорском ЧМ
13 марта, 23:21
 
