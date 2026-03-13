Суд взыскал с "Военно-строительной компании" 903 миллиона рублей - РИА Новости, 13.03.2026
14:02 13.03.2026
Суд взыскал с "Военно-строительной компании" 903 миллиона рублей
2026-03-13T14:02:00+03:00
Зал судебных заседаний. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости. Арбитражный суд Москвы по иску Следственного комитета России взыскал около 903 миллионов рублей с публично-правовой "Военно-строительной компании", говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
В них уточняется, что с ответчика взыскано около 903 миллионов рублей неустойки и 100 тысяч рублей штрафа, при этом требования удовлетворены частично.
Изначально в этом иске, поступившем в суд в июле, было заявлено требование о взыскании более 563 миллионов рублей, но потом истец уточнял сумму иска. С каким именно проектом связан спор, в материалах суда пока не сообщается.
Ранее ВСК просила привлечь к делу в качестве третьего лица петербургскую стройкомпанию "Геоизол", но суд это ходатайство ответчика отклонил.
"Геоизол" является ответчиком по нескольким многомиллиардным искам ВСК, которые поданы в арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
По данным СМИ, ВСК выступала подрядчиком строительства Кадетского корпуса Следственного комитета в Петергофе, "Геоизол" привлекался к проекту субподрядчиком.
