В Роскачестве рассказали о переходе россиян на отечественные вина

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доля вина в структуре продаж алкоголя по итогам 2025 года в России выросла до 38,8%, при этом продажи крепкого алкоголя и импортного вина сокращаются и россияне переходят на отечественное вино, рассказали РИА Новости аналитики "Винного гида России" Роскачества.

"По итогам 2025 года доля вина в общей структуре продаж алкогольной продукции, без учета пива, сидра и медовухи, составила - 38,8%. Это на 2,8 процентного пункта больше показателя за 2024 год. В прошлом году также существенно сократились продажи пива - этого напитка было продано на 16,7% меньше, чем годом ранее. Все эти данные говорят о том, что интерес россиян все чаще смещается в пользу вина, несмотря на общий тренд на снижение потребления алкоголя. Но немаловажно, что выбор падает на российскую, а не импортную продукцию", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что доля тихих вин в общем потреблении алкоголя крепче 9% росла более динамично: на 2,1 процентного пункта к показателю 2024 года, до 27,2%. На долю игристых вин в прошлом году пришлось 11% продаж в литрах, рост составил 0,7 процентного пункта.

При этом если более детально рассматривать винную категорию, весь рост целиком обеспечен российскими производителями.

"Розничные продажи российских тихих вин в литрах в прошлом году выросли на 4%, по сравнению с 2024 годом, в то время как импортных сократились на 13%. Похожая ситуация в игристых винах, где российские производители нарастили свой объем на 5%, в то время, как импорт потерял около 14% объемных продаж", - добавила руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.

Аналитики называют такие тенденции результатом государственной политики, направленной на поддержку российских виноделов. В том числе льготные ставки акцизов и программы продвижения российских вин в рознице.

При этом, Москва Санкт-Петербург не входят в число лидеров по динамике роста доли вина в розничных продажах, но северная столица показывает самую высокую долю потребления вина среди всех изученных регионов - 35,2%. В Москве аналогичный показатель составляет около 34%.