Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:55 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/vino-2080446494.html
В Роскачестве рассказали о переходе россиян на отечественные вина
В Роскачестве рассказали о переходе россиян на отечественные вина
2026-03-13T11:55:00+03:00
2026-03-13T11:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_0:12:3204:1814_1920x0_80_0_0_e9730a252b7c6138a6d6374b593739e7.jpg
https://ria.ru/20260310/vino-2079597179.html
https://ria.ru/20260217/vino-2074918776.html
https://ria.ru/20260201/vino-2071511479.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/1c/1956179966_473:0:3204:2048_1920x0_80_0_0_81633918a993b4a26eb66619d818cbc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, москва, ленинградская область, роскачество
Экономика, Россия, Москва, Ленинградская область, Роскачество
© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкБокал с вином
Бокал с вином - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Бокал с вином. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Доля вина в структуре продаж алкоголя по итогам 2025 года в России выросла до 38,8%, при этом продажи крепкого алкоголя и импортного вина сокращаются и россияне переходят на отечественное вино, рассказали РИА Новости аналитики "Винного гида России" Роскачества.
"По итогам 2025 года доля вина в общей структуре продаж алкогольной продукции, без учета пива, сидра и медовухи, составила - 38,8%. Это на 2,8 процентного пункта больше показателя за 2024 год. В прошлом году также существенно сократились продажи пива - этого напитка было продано на 16,7% меньше, чем годом ранее. Все эти данные говорят о том, что интерес россиян все чаще смещается в пользу вина, несмотря на общий тренд на снижение потребления алкоголя. Но немаловажно, что выбор падает на российскую, а не импортную продукцию", - говорится в сообщении.
Линия розлива игристых вин на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
В России появится ГОСТ на национальные игристые вина
10 марта, 04:32
Эксперты отмечают, что доля тихих вин в общем потреблении алкоголя крепче 9% росла более динамично: на 2,1 процентного пункта к показателю 2024 года, до 27,2%. На долю игристых вин в прошлом году пришлось 11% продаж в литрах, рост составил 0,7 процентного пункта.
При этом если более детально рассматривать винную категорию, весь рост целиком обеспечен российскими производителями.
"Розничные продажи российских тихих вин в литрах в прошлом году выросли на 4%, по сравнению с 2024 годом, в то время как импортных сократились на 13%. Похожая ситуация в игристых винах, где российские производители нарастили свой объем на 5%, в то время, как импорт потерял около 14% объемных продаж", - добавила руководитель "Винного гида России" Олеся Латышева.
Аналитики называют такие тенденции результатом государственной политики, направленной на поддержку российских виноделов. В том числе льготные ставки акцизов и программы продвижения российских вин в рознице.
Дегустация вина - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Роскачество назвало лучшие российские крепленые вина
17 февраля, 12:00
Среди регионов наиболее высокую динамику роста доли тихого вина в общем потреблении алкоголя показали Ленинградская область - 4,8%, Челябинская область - 3,7% и Свердловская область - 3,4%. Все эти регионы входят в топ-20 по продажам вина в России.
При этом, Москва и Санкт-Петербург не входят в число лидеров по динамике роста доли вина в розничных продажах, но северная столица показывает самую высокую долю потребления вина среди всех изученных регионов - 35,2%. В Москве аналогичный показатель составляет около 34%.
В категории игристых вин наиболее активные переключения с других видов алкоголя отмечены в Ростовской области и Краснодарском крае. Они прибавили примерно по 1% в доле реализации игристых вин в общих продажах алкоголя.
Девушка с бокалом красного вина - РИА Новости, 1920, 01.02.2026
Роскачество рассказало, как менялось российское вино с 2019 года
1 февраля, 07:56
 
ЭкономикаРоссияМоскваЛенинградская областьРоскачество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала