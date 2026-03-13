01:13 13.03.2026
"Целе" с Иосифовым крупно уступил в первой игре 1/8 финала Лиги конференций
"Целе" с Иосифовым крупно уступил АЕКу в первой игре 1/8 финала Лиги конференций

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Греческий футбольный клуб АЕК, который тренирует возглавлявший московские "Локомотив" и ЦСКА Марко Николич, разгромил на выезде словенский "Целе" в первом матче 1/8 финала Кубка конференций.
Встреча в Целе завершилась со счетом 4:0 в пользу гостей. Мячи забили Барнабаш Варга (3-я минута), Абубакари Койта (33), Мият Гачинович (36) и Ароль Мукуди (49).
Российский нападающий "Целе" Никита Иосифов вышел на поле в стартовом составе и отыграл встречу целиком.
Результаты других матчей:
Ответные игры пройдут 19 марта.
Футболисты Сельты Яго Аспас (слева) и Хонни - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
"Сельта" сыграла вничью с "Лионом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Вчера, 01:11
 
