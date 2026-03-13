На Солнце зафиксировали первую за три недели сильную вспышку

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Учёные зафиксировали первую за три недели сильную вспышку на Солнце, сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Поступила информация о зарегистрированной только что вспышке M-класса на Солнце. Максимум излучения был достигнут в 12.55 по московскому времени. Продолжительность вспышки составила около 20 минут", - говорится в сообщении в Telegram-канале Лаборатории.

Балл вспышки составил М1.2.

Отмечается, что событие произошло на фоне продолжающегося уже почти месяц глубокого провала активности. Последний раз вспышка такого уровня была зарегистрирована 25 февраля.

"В отрыве от текущей ситуации глубокой солнечной депрессии событие является довольно рядовым, так как относится к самой нижней границе M-класса. Кроме того, положение центра вспышки на краю солнечного диска (а уже поступили данные телескопов) исключает влияние на Землю", - объяснили в Лаборатории.