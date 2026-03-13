Соболев заявил, что отпразднует свой гол в ворота "Спартака"
2026-03-13T20:33:00+03:00
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Соболев заявил, что он отпразднует свой гол в ворота московского "Спартака", если ему удастся забить.
"Зенит" примет "Спартак" 14 марта, встреча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется в 16:00 по московскому времени. По словам Соболева, который перешел в "Зенит" из "Спартака" в августе 2024 года, он уже выразил уважение бывшему клубу, когда не отпраздновал свой гол в матче первого круга (2:2) текущего сезона.
"Когда я играл там, не могу сказать, что для меня был раздражителем "Зенит". Также не могу сказать сейчас, что для меня раздражитель "Спартак". Я провел в нем немало времени, четыре с половиной года. Я уважаю его болельщиков, они любили меня. Со мной хорошо поступало руководство, особенно когда был Федун. Да и сам клуб как бренд я тоже уважаю", - цитирует Соболева официальный сайт "Зенита".
"Но если говорить о матче, я прекрасно понимаю, что он значит для болельщиков "Зенита". Я буду отдавать всего себя на поле, чтобы мы выиграли. Уже решил, что, если забью гол, буду праздновать. Дань уважения я уже отдал, когда не праздновал, забив в Москве. Так же было, когда я из "Крыльев" перешел в "Спартак", - не праздновал только первый гол в ворота самарцев", - добавил футболист.
Соболеву 29 лет. В текущем сезоне он забил 7 мячей в 26 матчах РПЛ и Кубка России.