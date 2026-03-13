Путь Василия Скромного: от "того самого друга Электроника" до моряка
14:55 13.03.2026 (обновлено: 15:05 13.03.2026)
Путь Василия Скромного: от "того самого друга Электроника" до моряка
Путь Василия Скромного: от "того самого друга Электроника" до моряка
Однажды девятилетний мальчик с открытой детской улыбкой стал кумиром миллионов. Васятка Скромный, играющий озорного Макара Гусева, мгновенно полюбился советским РИА Новости, 13.03.2026
Путь Василия Скромного: от "того самого друга Электроника" до моряка

© Одесская киностудия, 1979 — Василий Скромный в фильме "Приключения Электроника"
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Однажды девятилетний мальчик с открытой детской улыбкой стал кумиром миллионов. Васятка Скромный, играющий озорного Макара Гусева, мгновенно полюбился советским зрителям. Но пока фильм покорял сердца, Скромный сделал выбор, который изменил его жизнь.
Как сложилась судьба харизматичного актера?

Когда Макар Гусев стал героем молодежи

Василий Скромный появился на свет в Одессе в 1964 году. В мир кино он пришел совершенно неожиданно: в юности, катаясь по перилам, он едва не сбил ассистентку режиссера Юлию Константинову, которая в тот момент искала молодых актеров для съемок. Именно это происшествие стало началом его пути к славе, которая охватила весь Советский Союз.
На съемках было трудно. Советское кино 70-х — это не комфортные павильоны и профессиональные трюки. Это была работа на свежем воздухе, под палящим солнцем, в неудобных костюмах. Скромный был маленький, но смелый. Он не жаловался ни на что, даже когда режиссер требовал переснять сцену в 15-й раз.
Фильм вышел в прокат — и мальчик проснулся звездой.

Цена славы

Но известность в девять лет — не подарок, а тяжелый груз. Когда Скромный ходил по улице, люди узнавали его. Дети кричали вслед: "Макар!" Взрослые улыбались.
Для ребенка это была ловушка. Везде, куда ни приходил, он был "тем самым Макаром из фильма". Не Васей, не просто мальчиком, который хочет играть в футбол или забыть о своих школьных проблемах. Он был персонажем, застрявшим в образе.
Скромный рано понял, что слава — это не то, что ему нужно. Его ровесники завидовали, друзья меняли отношение, взрослые ожидали от него больше, чем он был способен дать.

Самый неожиданный поворот

Василий сделал выбор, который шокировал родителей, удивил студию, озадачил тех, кто верил в его блистательную карьеру в кино. Он отказался от всех предложений сниматься дальше.
Вместо этого Скромный поступил в мореходное училище. На флоте нет алгоритмов славы, нет режиссеров, ищущих идеального лица, нет фанатов, кричащих вслед. На флоте была только честная работа, долг, товарищество.
Василий Скромный служил много лет. Кто-то говорит, что он стал хорошим командиром, уважаемым офицером. Что его запомнили на корабле как честного человека.

Неизвестный герой

Жизнь Василия Скромного имела трагичный конец. В 62 года он столкнулся с онкологией. Актер, покоривший сердца 50 лет назад, ушел из жизни 13 марта 2026-го простым моряком.
Люди, которые помнили "Приключения Электроника", не узнали о смерти Скромного. Для них он остался вечным девятилетним Макаром, замороженным в кадре 50-летней давности. И может быть, это было именно то, чего хотел Василий Скромный. Настоящую, простую, честную жизнь.
Нам остается только грустить по забытым героям советского кино, которые вышли на экран один раз, завоевали наши сердца, а потом исчезли так бесследно, как будто их никогда не было.
 
 
 
