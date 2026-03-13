13:40 13.03.2026 (обновлено: 15:23 13.03.2026)
Стала известна причина смерти актера Скромного из "Приключений Электроника"
Стала известна причина смерти актера Скромного из "Приключений Электроника"
У скончавшегося советского актера Василия Скромного, сыгравшего роль Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", была онкология, сообщили в окружении... РИА Новости, 13.03.2026
константин бромберг
одесская киностудия
константин бромберг, одесская киностудия
Константин Бромберг, Одесская киностудия
Стала известна причина смерти актера Скромного из "Приключений Электроника"

Умерший актер из "Приключений Электроника" Скромный болел онкологией

Актер Василий Скромный. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У скончавшегося советского актера Василия Скромного, сыгравшего роль Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", была онкология, сообщили в окружении актера.
© Одесская киностудия, 1979Василий Скромный в фильме "Приключения Электроника"
Василий Скромный в фильме "Приключения Электроника"
Ранее украинское издание "Одесская жизнь" сообщило, что советский актер Скромный скончался на 62-м году жизни. Актер также известен по таким картинам, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".
"У него была онкология", - рассказал aif.ru знакомый актера.
Отмечается, что борьба с недугом длилась долго, но в итоге Скромный проиграл эту битву.
Детский музыкальный фильм "Приключения Электроника" снял в 1979 году режиссер Константин Бромберг на Одесской киностудии по мотивам трех фантастических повестей Евгения Велтистова. Премьера состоялась 23 марта 1980 года. Картина стала одним из популярнейших детских художественных фильмов за всю историю советского кинематографа.
Исполнитель роли Электроника назвал Скромного сказочным актером
