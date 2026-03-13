Стала известна причина смерти актера Скромного из "Приключений Электроника"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. У скончавшегося советского актера Василия Скромного, сыгравшего роль Макара Гусева в фильме "Приключения Электроника", была онкология, сообщили в окружении актера.

Ранее украинское издание "Одесская жизнь" сообщило, что советский актер Скромный скончался на 62-м году жизни. Актер также известен по таким картинам, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".

"У него была онкология", - рассказал aif.ru знакомый актера.

Отмечается, что борьба с недугом длилась долго, но в итоге Скромный проиграл эту битву.