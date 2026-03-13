11:32 13.03.2026
Умер актер из "Приключений Электроника" Василий Скромный
Умер актер из "Приключений Электроника" Василий Скромный
Советский актер из фильма "Приключения Электроника" Василий Скромный скончался на 62-м году жизни, сообщает украинское издание "Одесская жизнь". РИА Новости, 13.03.2026
© Одесская киностудия, 1979Василий Скромный в фильме "Приключения Электроника"
© Одесская киностудия, 1979
Василий Скромный в фильме "Приключения Электроника". Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советский актер из фильма "Приключения Электроника" Василий Скромный скончался на 62-м году жизни, сообщает украинское издание "Одесская жизнь".
Одессе попрощались с актером, покорившим миллионы: Василий Скромный навсегда останется в сердцах зрителей как Макар Гусев", - говорится в статье, опубликованной на сайте издания.
Наибольшую известность Скромному принесла роль Макара Гусева в "Приключениях Электроника". Также актер снялся в таких картинах, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".
Детский музыкальный фильм "Приключения Электроника" снял в 1979 году режиссер Константин Бромберг на Одесской киностудии по мотивам трех фантастических повестей Евгения Велтистова. Музыку к фильму написал композитор Евгений Крылатов. Премьера состоялась 23 марта 1980 года. Эта трехсерийная картина стала одним из популярнейших детских художественных фильмов за всю историю советского кинематографа.
 
ОдессаКонстантин БромбергЕвгений КрылатовОдесская киностудия
 
 
