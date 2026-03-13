Умер актер из "Приключений Электроника" Василий Скромный

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Советский актер из фильма "Приключения Электроника" Василий Скромный скончался на 62-м году жизни, сообщает украинское издание "Одесская жизнь".

Наибольшую известность Скромному принесла роль Макара Гусева в "Приключениях Электроника". Также актер снялся в таких картинах, как "Школа", "Я - Хортица", "Третье измерение", "Взять живым" и "Комбаты".