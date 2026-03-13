https://ria.ru/20260313/sinner-2080366269.html
Синнер стал соперником Зверева по полуфиналу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер стал соперником Зверева по полуфиналу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Синнер стал соперником Зверева по полуфиналу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер обыграл американца Лернера Тьена в четвертьфинальном матче теннисного турнира серии "Мастерс" в Индиан-Уэллсе (США),... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T00:39:00+03:00
2026-03-13T00:39:00+03:00
2026-03-13T00:39:00+03:00
теннис
спорт
янник синнер
лернер тьен
александр зверев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728069_0:135:1080:743_1920x0_80_0_0_edb010eb40fcfc2b80da14b59c68bcb1.jpg
https://ria.ru/20260312/tennis-2080357276.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/12/2017728069_0:34:1080:844_1920x0_80_0_0_2b48eee35ee83d9ddf4f307bfa650ef4.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, янник синнер, лернер тьен, александр зверев
Теннис, Спорт, Янник Синнер, Лернер Тьен, Александр Зверев
Синнер стал соперником Зверева по полуфиналу "Мастерса" в Индиан-Уэллсе
Синнер победил Тьена в четвертьфинале "Мастерса" в Индиан-Уэллсе