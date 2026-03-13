В Минтрансе рассказали о ходе проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург

https://ria.ru/20260313/nikitin-2080426439.html
Проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург обеспечен финансированием и реализуется по графику, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
2026-03-13T10:47:00+03:00
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/04/1997248679_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ed6f2d1c04926838ddcdc2335477c886.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Москва, Россия, Тверь, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
Никитин: проект ВСМ в Петербург обеспечен финансированием и идет по графику
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург обеспечен финансированием и реализуется по графику, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Те решения, которые наш президент (Владимир Путин
– ред.) принял и одобрил предложения по финансированию… Напомню, это концессия, там есть государственные деньги, есть частные деньги, и частных денег большинство… то есть государство около трети только финансирует. На сегодня средства все есть. Рассчитываем, что всё у нас получится так, как мы планировали", - сказал Никитин
в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Он напомнил, что в следующем году должен быть запущен опытный поезд между Москвой
и Тверью
на ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Это позволит отработать связку "колесо-рельс".
"То есть скорость поезда, комфорт зависит как от самой насыпи, от железнодорожного полотна, так и от того, как работают системы поезда, да, и двигатели, и всё остальное. Вот финальная доработка, она невозможна без практического применения, которое начнётся в следующем году. Мы пока видим, что в целом мы в графике находимся по всей работе", - отметил министр.
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда
до Твери, сообщал глава Росжелдора
Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным
в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента России докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом
. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.