В Минтрансе рассказали о ходе проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург - РИА Новости, 13.03.2026
10:47 13.03.2026
В Минтрансе рассказали о ходе проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург
Проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург обеспечен финансированием и реализуется по графику, сообщил министр транспорта Андрей Никитин. РИА Новости, 13.03.2026
москва
россия
тверь
андрей никитин (политик)
владимир путин
михаил мишустин
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
Москва, Россия, Тверь, Андрей Никитин (политик), Владимир Путин, Михаил Мишустин, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)
В Минтрансе рассказали о ходе проекта ВСМ Москва-Санкт-Петербург

Никитин: проект ВСМ в Петербург обеспечен финансированием и идет по графику

© АГН "Москва" / Денис ВоронинСтроительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург
© АГН "Москва" / Денис Воронин
Строительство участка высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Проект ВСМ Москва-Санкт-Петербург обеспечен финансированием и реализуется по графику, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
"Те решения, которые наш президент (Владимир Путин – ред.) принял и одобрил предложения по финансированию… Напомню, это концессия, там есть государственные деньги, есть частные деньги, и частных денег большинство… то есть государство около трети только финансирует. На сегодня средства все есть. Рассчитываем, что всё у нас получится так, как мы планировали", - сказал Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
Он напомнил, что в следующем году должен быть запущен опытный поезд между Москвой и Тверью на ВСМ Москва-Санкт-Петербург. Это позволит отработать связку "колесо-рельс".
"То есть скорость поезда, комфорт зависит как от самой насыпи, от железнодорожного полотна, так и от того, как работают системы поезда, да, и двигатели, и всё остальное. Вот финальная доработка, она невозможна без практического применения, которое начнётся в следующем году. Мы пока видим, что в целом мы в графике находимся по всей работе", - отметил министр.
Испытание первых составов российского высокоскоростного поезда планируется провести осенью 2027 года на тестовом участке ВСМ от Зеленограда до Твери, сообщал глава Росжелдора Александр Сахаров на встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным в июле 2025 года. В том же месяце Савельев на совещании у президента России докладывал, что до 2030 года предусмотрена поставка 43 высокоскоростных поездов.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
В Твери заложили первый камень в основание завода компонентов для ВСМ
