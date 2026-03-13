07:24 13.03.2026
Неделя космоса в России пройдет 6-12 апреля
Неделя космоса в России пройдет 6-12 апреля
Дарья Буймова
Наука, Россия, Юрий Гагарин (космонавт), Владимир Путин, Валентина Терешкова, Роскосмос, Московский авиационный институт, Российская академия наук, Космос, Космос - РИА Наука
Неделя космоса в России пройдет 6-12 апреля

"Роскосмос" рассказал о программе первой Недели космоса

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Разговоры о важном" на космическую тематику, просветительский марафон, день молодых инженеров, Российский космический форум и бесплатные просмотры фильма о первом космонавте планеты Юрии Гагарине пройдут в России в рамках Недели космоса 6-12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. Начиная с 2026 года она в будет проходить ежегодно 6-12 апреля.
"Шестого апреля, в первый день Недели космоса, по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России. В школах проведут занятия "Разговоры о важном" по теме космоса. Школьникам расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, ответят на вопрос: "Как стать космонавтом?", - говорится в сообщении.
На следующий день, как ожидается, в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта Валентины Терешковой пройдет просветительский марафон. Впервые в штаб-квартире "Роскосмоса" будут организованы выступления экспертов, мастер-классы и творческие встречи. Марафон будет проводиться совместно с обществом "Знание".
Восьмого апреля планируется День инженера на отраслевом форуме активной молодёжи "Команда Будущего". На площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях.
"Девятого апреля – Российский Космический Форум. Форум станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Он объединит руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей профильных ведомств, государственных корпораций, крупнейших предприятий отрасли, ведущих IT-компаний, предпринимателей, ученых и лидеров общественного мнения", - добавили в госкорпорации.
Кроме того, в четверг в широкий прокат выйдет фильм "Моя собака - космонавт", повествующий о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке. В этот же день ряде регионов пройдут акции в музеях и общественных пространствах, а также театральные постановки, посвященные космической тематике. В 300 кинотеатрах будут огранизованы бесплатные показы документального фильма "Гагарин. Обнимая мир", который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.
Десятого апреля планируется масштабное аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night", 11 апреля пройдет спортивный флешмоб "Старт к звездам".
"Двенадцатого апреля - День космонавтики. Главный праздник недели космоса. В этот день мы чествуем и вспоминаем всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Всех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершает эпохальные открытия, воплощает мечты поколений", - отметили в госкорпорации.
Традиционный торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли пройдут в Кремлевском дворце и будут транслироваться на Первом канале.
Также в программе Недели космоса события Российской Академии Наук, Молодежный космический инженерный конгресс МГТУ имени Баумана, региональные конференции и форумы, серия диктантов на космическую тему, в том числе, "Космический диктант", а также Национальный гастрономический фестиваль "Первые в космосе".
НаукаРоссияЮрий Гагарин (космонавт)Владимир ПутинВалентина ТерешковаРоскосмосМосковский авиационный институтРоссийская академия наукКосмосКосмос - РИА Наука
 
 
