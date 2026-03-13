Неделя космоса в России пройдет 6-12 апреля

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. "Разговоры о важном" на космическую тематику, просветительский марафон, день молодых инженеров, Российский космический форум и бесплатные просмотры фильма о первом космонавте планеты Юрии Гагарине пройдут в России в рамках Недели космоса 6-12 апреля, сообщили журналистам в пресс-службе "Роскосмоса".

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России первой Недели космоса, приуроченной к празднованию 65-летия первого полета человека в космос. Начиная с 2026 года она в будет проходить ежегодно 6-12 апреля.

"Шестого апреля, в первый день Недели космоса, по всей стране будет дан старт серии научных, образовательных, творческих и культурных мероприятий, которые пройдут в регионах России. В школах проведут занятия "Разговоры о важном" по теме космоса. Школьникам расскажут об истории и современности отечественной космонавтики, ответят на вопрос: "Как стать космонавтом?", - говорится в сообщении.

На следующий день, как ожидается, в Национальном космическом центре имени Первой женщины-космонавта Валентины Терешковой пройдет просветительский марафон. Впервые в штаб-квартире " Роскосмоса " будут организованы выступления экспертов, мастер-классы и творческие встречи. Марафон будет проводиться совместно с обществом "Знание".

Восьмого апреля планируется День инженера на отраслевом форуме активной молодёжи "Команда Будущего". На площадке Московского авиационного института более 200 молодых сотрудников ракетно-космической отрасли будут участвовать в мастер-классах, лекциях, и проектных сессиях.

"Девятого апреля – Российский Космический Форум. Форум станет ключевой федеральной площадкой для диалога государства, науки и бизнеса в космической сфере. Он объединит руководителей федеральных и региональных органов власти, представителей профильных ведомств, государственных корпораций, крупнейших предприятий отрасли, ведущих IT-компаний, предпринимателей, ученых и лидеров общественного мнения", - добавили в госкорпорации.

Кроме того, в четверг в широкий прокат выйдет фильм "Моя собака - космонавт", повествующий о мальчике, который мечтал о космосе, и его собаке Белке. В этот же день ряде регионов пройдут акции в музеях и общественных пространствах, а также театральные постановки, посвященные космической тематике. В 300 кинотеатрах будут огранизованы бесплатные показы документального фильма "Гагарин. Обнимая мир", который расскажет о значении для планеты первого полета человека в космос.

Десятого апреля планируется масштабное аудиовизуальное шоу "Первые в космосе. Cosmo Night", 11 апреля пройдет спортивный флешмоб "Старт к звездам".

"Двенадцатого апреля - День космонавтики. Главный праздник недели космоса. В этот день мы чествуем и вспоминаем всех покорителей космоса, сотрудников и ветеранов отрасли. Всех, кто своим трудом, смелостью и самоотверженностью совершает эпохальные открытия, воплощает мечты поколений", - отметили в госкорпорации.

Традиционный торжественный концерт и церемония награждения сотрудников ракетно-космической отрасли пройдут в Кремлевском дворце и будут транслироваться на Первом канале.