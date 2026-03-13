https://ria.ru/20260313/mintrans-2080403289.html
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
2026-03-13T10:31:00+03:00
россия
москва
санкт-петербург
владимир путин
виталий савельев
андрей никитин (политик)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080411339_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7cb5606b02849e1faea8707f399ca0d0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080411339_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_1e0665cb657c914273dbb84f447d5ee4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Никитин: Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в России, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
Путин
поручал до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России
с конкретными сроками и параметрами каждого проекта. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой
и Петербургом
, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
"Есть поручение президента о том, что мы должны представить некий план развития высокоскоростного и скоростного движения. Сегодня мы такой план представили. Надеюсь, когда президент решит, как мы дальше двигаемся, он будет публичным", — сообщил Никитин
в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
По его словам, с учетом таких долгосрочных системных целей до 2040 года планируется произвести в России порядка 260 поездов для ВСМ в стране.
"Под это строятся предприятия, <…> настраиваются все мощности", — указал Никитин.
Он добавил, что в 2027 году должен быть запущен опытный поезд между Москвой и Тверью
на строящейся ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев
РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва — Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург
, Адлер
, Рязань
и Минск
.