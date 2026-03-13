09:07 13.03.2026 (обновлено: 10:31 13.03.2026)
Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России
Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в России, сообщил министр... РИА Новости, 13.03.2026
Россия, Москва, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Виталий Савельев, Андрей Никитин (политик)
Никитин: Минтранс представил Путину план развития сети ВСМ в России

Кабина машиниста в полноразмерном макете сверхскоростного поезда для ВСМ. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Минтранс представил президенту России Владимиру Путину план развития сети высокоскоростного и скоростного железнодорожного движения в России, сообщил министр транспорта Андрей Никитин.
Путин поручал до 31 марта 2026 года сформировать модель развития сети высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ) в России с конкретными сроками и параметрами каждого проекта. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.
"Есть поручение президента о том, что мы должны представить некий план развития высокоскоростного и скоростного движения. Сегодня мы такой план представили. Надеюсь, когда президент решит, как мы дальше двигаемся, он будет публичным", — сообщил Никитин в интервью Наиле Аскер-заде для ИС "Вести".
По его словам, с учетом таких долгосрочных системных целей до 2040 года планируется произвести в России порядка 260 поездов для ВСМ в стране.
"Под это строятся предприятия, <…> настраиваются все мощности", — указал Никитин.
Он добавил, что в 2027 году должен быть запущен опытный поезд между Москвой и Тверью на строящейся ВСМ Москва — Санкт-Петербург.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом. Дорога будет полностью запущена в 2028 году. Время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом по ВСМ составит 2 часа 15 минут.
До 2045 года Россия будет иметь протяженность сети высокоскоростных железнодорожных магистралей более 4,5 тысячи километров, на всей сети будут курсировать около 300 поездов, сообщал вице-премьер Виталий Савельев РИА Новости в июне прошлого года. Помимо ВСМ Москва — Санкт-Петербург, планируется строительство таких дорог в Екатеринбург, Адлер, Рязань и Минск.
