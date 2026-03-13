Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
"С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев.
По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".