Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:24 13.03.2026 (обновлено: 15:09 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/lihachev-2080470658.html
Интерес к Северному морскому пути растет, заявил Лихачев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_0:181:2985:1860_1920x0_80_0_0_f90968067cec4d523c9aafe841e9e04d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/12/2055737228_191:0:2922:2048_1920x0_80_0_0_745d3e58c70917981d1f199dc801d1ba.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Лихачев: интерес к Севморпути растет с учетом рисков южных маршрутов

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкГенеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Интерес к Северному морскому пути (СМП) у зарубежных стран все более очевиден и растёт с учетом рисков южных маршрутов, заявил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев по итогам встречи с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Межведомственные консультации между делегациями "Росатома" и МАГАТЭ состоялись в пятницу в Москве.
"С одной стороны мы будем системно, ритмично развивать Северный морской путь и превращать его, в соответствии с решением президента, в трансарктический транспортный коридор, как одну из главных транспортных логистических хорд нашей страны и такую своеобразную скрепу, связующую линию нашей огромной родины от Санкт-Петербурга до Дальнего Востока. На этом фоне интерес зарубежных партнеров очевиден с учетом рисков южных маршрутов... И безопасность, и эффективность СМП становится все более и более заметной", - сказал Лихачев.
Глава "Росатома" напомнил, что созданы межправительственные форматы сотрудничества России на СМП с Китаем и Индией. "Целый ряд других стран, в том числе вы упомянули Южную Корею, стремится реализовать эти преимущества для себя", - добавил Лихачев.
По его словам, такие страны, как Вьетнам и Объединенные Арабские Эмираты хотят прийти, в том числе в качестве инвесторов. "Мы сделаем все, чтобы как можно скорее они уже почувствовали на деле результаты", - подчеркнул глава "Росатома".
МоскваСанкт-ПетербургДальний ВостокАлексей ЛихачевРафаэль ГроссиГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"МАГАТЭ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала