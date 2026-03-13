Рейтинг@Mail.ru
Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
12:15 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/kucherov-2080451840.html
Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи"
Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи"
Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T12:15:00+03:00
2026-03-13T12:15:00+03:00
хоккей
спорт
россия
никита кучеров
коннор макдэвид
кирилл капризов
тампа-бэй лайтнинг
эдмонтон ойлерз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:86:1080:694_1920x0_80_0_0_e975ab5bc4bff2b29c6ee5d4b99cda89.jpg
https://ria.ru/20260313/khokkey-2080382730.html
https://ria.ru/20260313/khokkey-2080382159.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1c/1936418846_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_5baf274011ef750c5aa7adca1e13a125.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, россия, никита кучеров, коннор макдэвид, кирилл капризов, тампа-бэй лайтнинг, эдмонтон ойлерз, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Россия, Никита Кучеров, Коннор Макдэвид, Кирилл Капризов, Тампа-Бэй Лайтнинг, Эдмонтон Ойлерз, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи"

Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии сайта НХЛ

© Фото : Официальный сайт NHLНикита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Официальный сайт NHL
Никита Кучеров . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рейтинг составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ. Каждый участник голосования выбирал пять игроков. За первое место хоккеист получал 5 очков, за пятое - 1.
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
По результатам опроса Кучеров и форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид набрали одинаковое количество очков (59), однако россиянин опередил канадца за счет большего количества первых мест (6 против 3). Третьим в списке стал нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (57). Далее расположились Маклин Селебрини из "Сан-Хосе Шаркс" (42) и россиянин Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд" (7).
В список также вошли Давид Пастрняк ("Бостон", 4), Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс", 4), Тэйдж Томпсон ("Баффало Сейбрз", 3), Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс", 2), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон", 1), Микко Рантанен ("Даллас Старз", 1) и Куинн Хьюз ("Миннесота", 1).
В пятницу Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата с "Детройт Ред Уингз" и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2025/26 в НХЛ. Кучеров в 60 матчах чемпионата набрал 106 очков (34 гола и 72 передачи). Форвард стал четвертым российским игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1100 очков (391 гол и 709 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком из России в НХЛ является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1674 очка).
"Харт Трофи" вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 "Харт Трофи" получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.
ХоккейСпортРоссияНикита КучеровКоннор МакдэвидКирилл КапризовТампа-Бэй ЛайтнингЭдмонтон ОйлерзКолорадо ЭвеланшНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Балтика
    ЦСКА
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала