Кучеров лидирует в списке претендентов на "Харт Трофи"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров занял первое место в списке претендентов на "Харт Трофи" по версии авторов сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Рейтинг составлен по результатам опроса 16 сотрудников сайта НХЛ. Каждый участник голосования выбирал пять игроков. За первое место хоккеист получал 5 очков, за пятое - 1.
По результатам опроса Кучеров и форвард "Эдмонтон Ойлерз" Коннор Макдэвид набрали одинаковое количество очков (59), однако россиянин опередил канадца за счет большего количества первых мест (6 против 3). Третьим в списке стал нападающий "Колорадо Эвеланш" Натан Маккиннон (57). Далее расположились Маклин Селебрини из "Сан-Хосе Шаркс" (42) и россиянин Кирилл Капризов из "Миннесоты Уайлд" (7).
В список также вошли Давид Пастрняк ("Бостон", 4), Мэттью Шефер ("Нью-Йорк Айлендерс", 4), Тэйдж Томпсон ("Баффало Сейбрз", 3), Зак Веренски ("Коламбус Блю Джекетс", 2), Леон Драйзайтль ("Эдмонтон", 1), Микко Рантанен ("Даллас Старз", 1) и Куинн Хьюз ("Миннесота", 1).
В пятницу Кучеров отметился двумя голевыми передачами в матче регулярного чемпионата с "Детройт Ред Уингз" и поднялся на второе место в списке лучших бомбардиров сезона-2025/26 в НХЛ. Кучеров в 60 матчах чемпионата набрал 106 очков (34 гола и 72 передачи). Форвард стал четвертым российским игроком в истории, кому удалось достичь отметки в 1100 очков (391 гол и 709 передач) за карьеру в чемпионатах НХЛ. Самым результативным игроком из России в НХЛ является действующий капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин (1674 очка).
"Харт Трофи" вручается игроку, который внес наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате НХЛ. Победитель определяется голосованием членов Ассоциации журналистов лиги в каждом из городов, где есть клубы НХЛ. По итогам сезона-2024/25 "Харт Трофи" получил американский голкипер "Виннипег Джетс" Коннор Хеллебайк.