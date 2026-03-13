Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина, но могут ярко проявить себя, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Кожевников: ЦСКА не является фаворитом, но может выстрелить в Кубке Гагарина
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты московского ЦСКА не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина, но могут ярко проявить себя, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Армейцы за три игры до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ)
находятся на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команду тренирует Игорь Никитин
, который в сезоне-2024/25 привел ярославский "Локомотив
" к победе в Кубке Гагарина.
«
"К основным претендентам на победу в Кубке Гагарина я бы отнес ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Омский "Авангард" тоже будет биться, но у них видны большие перепады в игре. Думаю, что и ЦСКА может выстрелить. Они показывают, конечно, не феноменальную игру, но, по крайней мере, у них есть результат. Это достаточно твердая по игре команда, которая работает и бьется на площадке. И к тому же после Нового года у нее хорошо играет вратарь Дмитрий Гамзин", - сказал Кожевников.
"Многие команды могут претендовать на успех, но надо понимать, хватит ли у них глубины состава. Потому что, как всегда, будут травмы, и больше шансов у команд с хорошей скамейкой игроков. Чем больше команд борются за победу, тем интереснее смотреть хоккей", - добавил собеседник агентства.