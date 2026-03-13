Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
15:42 13.03.2026
Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина
Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина
Хоккеисты московского ЦСКА не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина, но могут ярко проявить себя, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T15:42:00+03:00
хоккей
александр кожевников
континентальная хоккейная лига (кхл)
цска
локомотив (ярославль)
металлург (магнитогорск)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
александр кожевников, континентальная хоккейная лига (кхл), цска, локомотив (ярославль), металлург (магнитогорск)
Хоккей, Александр Кожевников, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), ЦСКА, Локомотив (Ярославль), Металлург (Магнитогорск)
Кожевников назвал главных фаворитов Кубка Гагарина

Кожевников: ЦСКА не является фаворитом, но может выстрелить в Кубке Гагарина

Александр Кожевников - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар – РИА Новости, Олег Богатов. Хоккеисты московского ЦСКА не относятся к числу фаворитов Кубка Гагарина, но могут ярко проявить себя, заявил РИА Новости двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Армейцы за три игры до окончания регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) находятся на четвертом месте в турнирной таблице Западной конференции. Команду тренирует Игорь Никитин, который в сезоне-2024/25 привел ярославский "Локомотив" к победе в Кубке Гагарина.
"К основным претендентам на победу в Кубке Гагарина я бы отнес ярославский "Локомотив", магнитогорский "Металлург" и "Автомобилист" из Екатеринбурга. Омский "Авангард" тоже будет биться, но у них видны большие перепады в игре. Думаю, что и ЦСКА может выстрелить. Они показывают, конечно, не феноменальную игру, но, по крайней мере, у них есть результат. Это достаточно твердая по игре команда, которая работает и бьется на площадке. И к тому же после Нового года у нее хорошо играет вратарь Дмитрий Гамзин", - сказал Кожевников.
"Многие команды могут претендовать на успех, но надо понимать, хватит ли у них глубины состава. Потому что, как всегда, будут травмы, и больше шансов у команд с хорошей скамейкой игроков. Чем больше команд борются за победу, тем интереснее смотреть хоккей", - добавил собеседник агентства.
ХоккейАлександр КожевниковКХЛ 2025-2026ЦСКАЛокомотив (Ярославль)Металлург (Магнитогорск)
 
