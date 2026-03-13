Кожевников поддержал идею ФХР вести переговоры с IIHF с позиции силы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что поддерживает инициативу Федерации хоккея России (ФХР) с позиции силы вести переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о снятии санкций с российских команд.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. После избрания Третьяк заявил, что ФХР подаст документы в IIHF для включения сборной России в международный календарь, а в случае отказа федерация намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Если Федерация хоккея России намерена общаться с IIHF с позиции силы, то я двумя руками за. Но мы же ничего не знаем о наших позициях, кто-то ведь с кем-то проводит встречи, с Международной федерацией хоккея и с этим негодяем французом (главой организации Люком Тардифом). Но я видел, что не так давно они (IIHF) отказались внести нас в график международных соревнований. Дай бог, чтобы получилось", - сказал Кожевников.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в четверг заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу возвращения сборной России по хоккею на международную арену.
