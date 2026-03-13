Кожевников поддержал идею ФХР вести переговоры с IIHF с позиции силы - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
12:32 13.03.2026
Кожевников поддержал идею ФХР вести переговоры с IIHF с позиции силы
Хоккей, Спорт, Россия, Москва, Белоруссия, Владислав Третьяк, Люк Тардиф, Международная федерация хоккея (IIHF), Федерация хоккея России (ФХР), Спортивный арбитражный суд (CAS), Александр Кожевников
Александр Кожевников. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Олег Богатов. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил РИА Новости, что поддерживает инициативу Федерации хоккея России (ФХР) с позиции силы вести переговоры с Международной федерацией хоккея (IIHF) о снятии санкций с российских команд.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой трехкратный олимпийский чемпион Владислав Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации. После избрания Третьяк заявил, что ФХР подаст документы в IIHF для включения сборной России в международный календарь, а в случае отказа федерация намерена вести переговоры о возвращении на международную арену с позиции силы. В 2022 году IIHF отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине.
"Если Федерация хоккея России намерена общаться с IIHF с позиции силы, то я двумя руками за. Но мы же ничего не знаем о наших позициях, кто-то ведь с кем-то проводит встречи, с Международной федерацией хоккея и с этим негодяем французом (главой организации Люком Тардифом). Но я видел, что не так давно они (IIHF) отказались внести нас в график международных соревнований. Дай бог, чтобы получилось", - сказал Кожевников.
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев в четверг заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по вопросу возвращения сборной России по хоккею на международную арену.
