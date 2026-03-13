Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три футболиста петербургского любительского клуба "РВЧеллендж" отстранены на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России, сообщил журналистам глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.