Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
18:18 13.03.2026
Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи
Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи
Три футболиста петербургского любительского клуба "РВЧеллендж" отстранены на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России, сообщил журналистам глава... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T18:18:00+03:00
2026-03-13T18:18:00+03:00
россия
москва
спорт, россия, москва, артур григорьянц, российский футбольный союз (рфс), кубок россии по футболу
Футбол, Спорт, Россия, Москва, Артур Григорьянц, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу
Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи

Трех игроков "РВЧеллендж" отстранили на 5 лет за договорные матчи

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три футболиста петербургского любительского клуба "РВЧеллендж" отстранены на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России, сообщил журналистам глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
КДК РФС рассматривал дело по встрече первого раунда пути регионов Кубка России между петербургскими клубами "РВЧеллендж" и "Звезда", который прошел 5 августа, и завершился "Звезды" со счетом 4:1. В организации договорных матчей обвинялись футболисты команды хозяев - вратарь Кирилл Рогов, полузащитники Артур Пилипчук и Денис Черкасов.
"КДК неоднократно переносил заседание, предлагал данным футболистам пройти полиграф в Москве. Они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии. Было принято следующее решение: за организацию договорных матчей футболистам Черкасову, Пилипчуку и Рогову запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на пять лет каждому", - заявил Григорьянц.
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы
