Трех игроков любительского клуба отстранили на пять лет за договорные матчи

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Три футболиста петербургского любительского клуба "РВЧеллендж" отстранены на 5 лет за организацию договорного матча в Кубке России, сообщил журналистам глава контрольно‑дисциплинарного комитета (КДК) Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц.
КДК РФС рассматривал дело по встрече первого раунда пути регионов Кубка России между петербургскими клубами "РВЧеллендж" и "Звезда", который прошел 5 августа, и завершился "Звезды" со счетом 4:1. В организации договорных матчей обвинялись футболисты команды хозяев - вратарь Кирилл Рогов, полузащитники Артур Пилипчук и Денис Черкасов.
"КДК неоднократно переносил заседание, предлагал данным футболистам пройти полиграф в Москве. Они отказались. Были предоставлены все необходимые документы по организации договорного матча и заключение комиссии. Было принято следующее решение: за организацию договорных матчей футболистам Черкасову, Пилипчуку и Рогову запретить осуществлять любую деятельность, связанную с футболом, на пять лет каждому", - заявил Григорьянц.