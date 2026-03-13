https://ria.ru/20260313/klebo-2080463242.html
Клебо получил сотрясение мозга после падения в спринте на этапе Кубка мира
Одиннадцатикратному олимпийскому чемпиону норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо диагностировали легкое сотрясение мозга и легкую травму головы после падения на... РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T12:58:00+03:00
лыжные гонки
йоханнес хёсфлот клебо
кубок мира по лыжным гонкам
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011720_0:0:3354:1887_1920x0_80_0_0_60795dd354f2e71deffd3dae59381b3d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/15/2076011720_200:0:2931:2048_1920x0_80_0_0_1c6d9423f806a1ba41bca3c1be075af7.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Клебо получил легкое сотрясение мозга после падения в спринте на Кубке мира
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Одиннадцатикратному олимпийскому чемпиону норвежскому лыжнику Йоханнесу Клебо диагностировали легкое сотрясение мозга и легкую травму головы после падения на этапе Кубка мира в Драммене (Норвегия), сообщает VG со ссылкой на заявление врача сборной Уве Ферагена.
Инцидент произошел в четверг во время полуфинального забега в спринте классическим стилем. Во время спуска американец Бен Огден наступил на лыжу Клебо, упал, повалив вместе с собой норвежца и еще двух участников забега. При падении Клебо ударился затылком и долго не мог подняться. Клебо и Огден не завершили гонку. После этого норвежец был доставлен в больницу для обследования.
«
"Был поставлен диагноз легкая черепно-мозговая травма, легкое сотрясение мозга. В первую очередь это означает, что он не выступит в субботней гонке на 50 км в Холменколлене. Слишком рано говорить, примет ли он участие в заключительном этапе Кубка мира в США. С учетом всех обстоятельств, он чувствует себя хорошо и сегодня же вернется домой в Тронхейм", - заявил Фераген.
Клебо 29 лет, в феврале он стал первым спортсменом, выигравшим шесть золотых медалей на одних зимних Олимпийских играх. Также он установил рекорд по наибольшему количеству золотых медалей на зимних Олимпиадах (11). Помимо этого, Клебо является 15-кратным чемпионом мира, пятикратным обладателем Кубка мира и пятикратным победителем многодневки "Тур де Ски".