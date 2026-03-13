Московское "Динамо" по буллитам обыграло "Салават Юлаев" в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Московское "Динамо" одержало волевую победу над уфимским "Салаватом Юлаевым" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в пятницу в Уфе, завершилась в серии буллитов со счетом 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу московской команды. В основное время "Салават Юлаев" дважды выводили вперед Шелдон Ремпал (5-я минута) и Егор Сучков (26). "Динамо" помогали отыгрываться Дилан Сикьюра (10) и Максим Мамин (27). В серии буллитов победный бросок исполнил Никита Гусев.
13 марта 2026 • начало в 17:00
Закончен (Б)
04:26 • Шелдон Ремпал
(Девин Броссо, Ярослав Цулыгин)
05:38 • Егор Сучков
(Евгений Кулик, Семен Вязовой)
09:50 • Дилан Сикура
06:30 • Максим Мамин
65:01 • Никита Гусев (П)
"Динамо" обыграло "Салават Юлаев" в седьмой раз подряд. Последняя победа уфимцев над "бело-голубыми" состоялась 8 октября 2022 года.
Двукратный обладатель Кубка Гагарина Мамин отметился заброшенной шайбой в своей 600-й игре в КХЛ.
"Динамо", набрав 79 очков, занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. "Салават Юлаев" с 72 баллами идет пятым на Востоке. В следующем матче "Салават Юлаев" дома сыграет с "Шанхайскими драконами" 15 марта, а на следующий день "Динамо" в столичном дерби примет "Спартак".