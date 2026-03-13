23:19 13.03.2026 (обновлено: 09:54 14.03.2026)
"Амуру" отказали в переносе матча КХЛ из Сочи
"Амуру" отказали в переносе матча КХЛ из Сочи

Тренер "Амура": хотели перенести матч КХЛ с "Сочи" в Хабаровск, но нам отказали

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкАлександр Андриевский
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Главный тренер хабаровского "Амура" Александр Андриевский сообщил журналистам, что клуб хотел перенести матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против "Сочи" в Хабаровск, но этого сделать не удалось.
"Амур" 15 марта сыграет в Сочи. Ранее в КХЛ из-за угрозы атак БПЛА были прерваны матчи сочинцев против ЦСКА и "Торпедо". Встреча с армейцами была доиграна в Москве. С нижегородцами "Сочи" доиграл в день матча, спустя более часа перерыва. Впоследствии КХЛ перенесла матч "Сочи" - "Локомотив" в Ярославль.
"Мы говорили с ребятами об этом. От нас ничего не зависит, нам надо быть готовыми ко всему. Мы летим в Сочи и готовимся к игре. Поднимали вопрос переноса матча в Хабаровск, но нам в этой идее отказали. Мы никак не можем повлиять на ситуацию", - сказал Андриевский.
В пятницу "Амур" проиграл "Спартаку" в Москве (0:1 ОТ).
"Хорошая игра со стороны обеих команд, она держала в напряжении весь матч. В третьем периоде игра шла до гола, "Спартак" в концовке закрыл нас в зоне, но команда выстояла. К сожалению, проиграли в овертайме, но шансы на плей-офф у нас еще остаются. В третьем периоде мы допустили ошибки, но они не были командными. Они были индивидуальными. Но я не считаю, что содержание нашей игры было плохим", - добавил тренер хабаровчан.
