СКА всухую разгромил "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Петербургский СКА нанес крупное поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
13 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
12:45 • Рокко Гримальди
(Егор Зеленов, Андрей Педан)
05:03 • Маркус Филлипс
07:19 • Марат Хайруллин
08:23 • Скотт Уилсон
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:37 • Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Марат Хайруллин (28-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Рокко Гримальди (13), Маркус Филлипс (26) и Скотт Уилсон (29).
СКА обыграл "Северсталь" в трех из четырех очных встреч в рамках текущей "регулярки".
"Северсталь" (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (79) поднялся на пятую позицию. В следующем матче "Северсталь" примет казанский "Ак Барс", а СКА в гостях сыграет с "Трактором" из Челябинска. Обе встречи состоятся 16 марта.
В другом матче столичный "Спартак" дома в овертайме нанес поражение хабаровскому "Амуру" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). "Красно-белые" провели первый с 25 января матч под руководством главного тренера Алексея Жамнова, который ранее перенес операцию.
