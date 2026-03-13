СКА всухую разгромил "Северсталь" в матче КХЛ
17.03.2022
21:50 13.03.2026 (обновлено: 21:59 13.03.2026)
СКА всухую разгромил "Северсталь" в матче КХЛ
Петербургский СКА нанес крупное поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Марат Хайруллин
Скотт Уилсон
Алексей Жамнов
СКА (Санкт-Петербург)
Северсталь
Ак Барс
СКА со счетом 5:0 обыграл "Северсталь" в матче КХЛ

Игрок СКА - РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Петербургский СКА нанес крупное поражение череповецкой "Северстали" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
13 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
5 : 0
Северсталь
12:45 • Рокко Гримальди
(Егор Зеленов, Андрей Педан)
05:03 • Маркус Филлипс
07:19 • Марат Хайруллин
08:23 • Скотт Уилсон
(Андрей Педан, Николай Голдобин)
16:37 • Марат Хайруллин
(Матвей Короткий, Матвей Поляков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 5:0 (1:0, 3:0, 1:0) в пользу хозяев. Дубль оформил Марат Хайруллин (28-я и 57-я минуты), по шайбе забросили Рокко Гримальди (13), Маркус Филлипс (26) и Скотт Уилсон (29).
Вратарь СКА Артемий Плешков отразил все 23 броска по своим воротам. 23-летний вратарь оформил свой третий сухой матч в текущем сезоне и седьмой за всю карьеру в КХЛ.
СКА обыграл "Северсталь" в трех из четырех очных встреч в рамках текущей "регулярки".
"Северсталь" (84 очка) занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции. СКА (79) поднялся на пятую позицию. В следующем матче "Северсталь" примет казанский "Ак Барс", а СКА в гостях сыграет с "Трактором" из Челябинска. Обе встречи состоятся 16 марта.
В другом матче столичный "Спартак" дома в овертайме нанес поражение хабаровскому "Амуру" со счетом 1:0 (0:0, 0:0, 0:0, 1:0). "Красно-белые" провели первый с 25 января матч под руководством главного тренера Алексея Жамнова, который ранее перенес операцию.
