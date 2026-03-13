"Вашингтон" обыграл одного из лидеров НХЛ, Овечкин очков не набрал

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" обыграли "Баффало Сейбрз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Баффало, завершилась волевой победой гостей со счетом 2:1 (0:1, 1:0, 1:0). В составе "Кэпиталз" шайбы забросили Райан Леонард (23-я минута) и Джейкоб Чикран (59). У "Баффало" автором гола стал Сэм Кэррик (7).

Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 14 минут игрового времени, нанес два броска в створ ворот, применил один силовой прием, заблокировал два броска и очков не набрал.