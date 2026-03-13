Работа МАГАТЭ и России по ЗАЭС продолжается, заявил Гросси

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Работа Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и России по вопросам Запорожской АЭС продолжается, несмотря на все вызовы и трудности, связанные с идущим конфликтом, сообщил глава агентства Рафаэль Гросси.