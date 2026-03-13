ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить Гонду в матче с "Динамо"

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Сергей Иванов верно удалил аргентинского нападающего московского ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", сообщается на сайте РФС.
Встреча прошла 8 марта на стадионе армейцев в Москве и завершилась победой гостей со счетом 4:1. С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против защитника "Динамо" Максима Осипенко. После встречи ЦСКА обратился в ЭСК РФС, также было подано обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку.
"ЭСК вынес решение, что судья правильно удалил с поля игрока ЦСКА Лусиано Гонду после видеопросмотра. Гонду виновен в серьезном нарушении правил. Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности. VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА", - говорится в сообщении.
Также ЭСК РФС вынес решение о том, что арбитр Алексей Сухой правильно вынес второе предупреждение игроку "Краснодара" Джованни Гонсалесу в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (1:3). Отмечается, что Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры, после чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон. Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение.