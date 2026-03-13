ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить Гонду в матче с "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
17:21 13.03.2026
ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить Гонду в матче с "Динамо"
ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить Гонду в матче с "Динамо"
алексей сухой
российский футбольный союз (рфс)
лусиано гонду
джованни гонсалес
данила козлов
Футбол, Алексей Сухой, Российский футбольный союз (РФС), Лусиано Гонду, Джованни Гонсалес, Данила Козлов, ПФК ЦСКА, Динамо Москва, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ), Кубок России по футболу
ЭСК РФС оценила решение арбитра удалить Гонду в матче с "Динамо"

ЭСК РФС: судья правильно удалил игрока ЦСКА Гонду в матче с "Динамо"

© Фото : Соцсети спортсменаЛусиано Гонду
Лусиано Гонду - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Лусиано Гонду. Архивное фото
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (РФС) сочла, что арбитр Сергей Иванов верно удалил аргентинского нападающего московского ЦСКА Лусиано Гонду в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против столичного "Динамо", сообщается на сайте РФС.
Встреча прошла 8 марта на стадионе армейцев в Москве и завершилась победой гостей со счетом 4:1. С 17-й минуты "красно-синие" играли в меньшинстве после удаления Гонду за фол против защитника "Динамо" Максима Осипенко. После встречи ЦСКА обратился в ЭСК РФС, также было подано обращение в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК РФС) с просьбой отменить красную карточку.
"ЭСК вынес решение, что судья правильно удалил с поля игрока ЦСКА Лусиано Гонду после видеопросмотра. Гонду виновен в серьезном нарушении правил. Он прыгает и выставляет открытую стопу в направлении Осипенко. Контакт шипами с телом соперника происходит с чрезмерной силой и угрожает его безопасности. VAR правильно пригласил судью к монитору для собственной оценки данной игровой ситуации на предмет пропущенной красной карточки игроку ЦСКА", - говорится в сообщении.
Также ЭСК РФС вынес решение о том, что арбитр Алексей Сухой правильно вынес второе предупреждение игроку "Краснодара" Джованни Гонсалесу в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России против ЦСКА (1:3). Отмечается, что Гонсалес получил замечание от судьи в момент остановки игры, после чего он продолжил вести себя неспортивно по отношению к игроку ЦСКА Даниле Козлову, удерживал соперника, в результате чего Козлов упал на газон. Гонсалес проявил неуважение к игре, и у судьи имелись веские основания вынести ему предупреждение за неспортивное поведение.
Мостовой рассказал, как решить проблемы с судейством в РПЛ
ФутболСпортМоскваАлексей СухойРоссийский футбольный союз (РФС)Лусиано ГондуДжованни ГонсалесДанила КозловПФК ЦСКАДинамо МоскваКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Кубок России по футболу
 
