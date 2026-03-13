"Оренбург" после победы над "Зенитом" проиграл махачкалинскому "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
21:33 13.03.2026
"Оренбург" после победы над "Зенитом" проиграл махачкалинскому "Динамо"
"Оренбург" после победы над "Зенитом" проиграл махачкалинскому "Динамо" - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
"Оренбург" после победы над "Зенитом" проиграл махачкалинскому "Динамо"
Махачкалинское "Динамо" обыграло "Оренбург" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
2026-03-13T21:33:00+03:00
2026-03-13T21:33:00+03:00
футбол
спорт
ильдар ахметзянов
оренбург
динамо москва
зенит
российская премьер-лига (рпл)
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/18/1785140974_143:0:2111:1476_1920x0_80_0_0_6a561a327ae9e66cb10cc0dc930864e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, ильдар ахметзянов, оренбург, динамо москва, зенит, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Ильдар Ахметзянов, Оренбург, Динамо Москва, Зенит, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Оренбург" после победы над "Зенитом" проиграл махачкалинскому "Динамо"

"Оренбург" проиграл махачкалинскому "Динамо" в матче РПЛ

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Махачкалинское "Динамо" обыграло "Оренбург" в матче 21-го тура чемпионата России по футболу.
Российская премьер-лига (РПЛ)
13 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Махачкала
1 : 0
Оренбург
29‎’‎ • Мохаммад Хоссейннежад
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча на "Анжи Арене" в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 1:0. Гол забил Мохаммаджавад Хоссейннеджад на 29-й минуте.
"Динамо" (21 очко) покинуло зону стыковых матчей и занимает 12-е место в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). При этом "Оренбург" (18) занимает 14-е место и пребывает в зоне игр за право остаться в главном по статусу чемпионате страны.
Подопечные Ильдара Ахметзянова потерпели первое поражение после возобновления чемпионата: ранее команда на своем поле обыграла тольяттинский "Акрон" (2:0) и петербургский "Зенит" (2:1).
В следующем туре "Динамо" сыграет с московским ЦСКА в гостях 21 марта. "Оренбург" днем позже примет столичный "Спартак".
Семак назвал борьбу за золото в РПЛ самым важным для "Зенита"
11 марта, 14:34
 
ФутболСпортИльдар АхметзяновОренбургДинамо МоскваЗенитРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
