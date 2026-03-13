Рейтинг@Mail.ru
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
17:35 13.03.2026 (обновлено: 17:54 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/futbol-2080542792.html
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы
2026-03-13T17:35:00+03:00
2026-03-13T17:54:00+03:00
футбол
спорт
россия
артур григорьянц
алексей сухой
российский футбольный союз (рфс)
кубок россии по футболу
джон кордоба
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834623629_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_53676c18dbb695c61f976118a4c66c48.jpg
https://ria.ru/20260305/spertsyan-2078614790.html
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/1b/1834623629_361:0:3092:2048_1920x0_80_0_0_53a02d7ff03534e2da35c470732e7ede.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Футбол, Спорт, Россия, Артур Григорьянц, Алексей Сухой, Российский футбольный союз (РФС), Кубок России по футболу, Джон Кордоба, Эдуард Сперцян, ПФК ЦСКА, Краснодар, Российская премьер-лига (РПЛ)
ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНападающий "Краснодара" Джон Кордоба
Нападающий Краснодара Джон Кордоба - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 1 миллион рублей ЦСКА за расистские скандирования болельщиков клуба в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы во время матча Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" обратился в КДК РФС по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма.
«
"Нами было получено письмо от "Краснодара" с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в адрес темнокожих игроков "Краснодара". После проведенного исследования было принято решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать клуб ЦСКА на один миллион рублей", - заявил Григорьянц.
"По данному матчу был рассмотрен рапорт комиссара, в нем было указано, что после окончания матча начальник команды "Краснодар" и вратарь Станислав Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков ЦСКА. Со слов Агкацева, на протяжении второго тайма при подаче угловых у ворот "Краснодара" активные болельщики ЦСКА, располагавшиеся на нижних ярусах трибун, скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Представителями судейской бригады матча данные высказывания зафиксированы не были", - добавил Григорьянц.
После встречи ЦСКА в Telegram-канале обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России. В релизе ЦСКА также было отдельно отмечено поведение Кордобы, который, по мнению армейской стороны, заработал негативное отношение болельщиков во всей лиге "из-за системного некорректного поведения".
«
"В целях исследования мы направили основному вещателю письмо с просьбой предоставить все видеоматериалы, указали минуты, чтобы мы услышали или не услышали, что происходило в матче. Получив документы, мы пришли к выводу, что действительно было в двух эпизодах матча так называемое "уханье" со стороны болельщиков ЦСКА. Мы установили, что (это было) в секторе, где находился ряд болельщиков, их было порядка семи-восьми человек. То есть скандировала не трибуна или сектор, а кучка болельщиков издавала определенные звуки, да, они были, и это нарушение регламента. Это не массовое нарушение, а нарушение единичное, тех, кто пришел по билетам, не по абонементам, мы это установили. Намечается большое совещание с участием всех группировок фанатов ЦСКА, в котором также примет участие капитан клуба Мойзес. Ожидается серьезный разговор между клубом и болельщиками", - заключил Григорьянц.
ФутболСпортРоссияАртур ГригорьянцАлексей СухойРоссийский футбольный союз (РФС)Кубок России по футболуДжон КордобаЭдуард СперцянПФК ЦСКАКраснодарРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    14.03 20:30
    Балтика
    ЦСКА
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала