ЦСКА оштрафовали на миллион рублей за расизм фанатов в адрес Кордобы

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал на 1 миллион рублей ЦСКА за расистские скандирования болельщиков клуба в адрес нападающего "Краснодара" Джона Кордобы во время матча Кубка России, сообщил журналистам глава комитета Артур Григорьянц.
ЦСКА 4 марта на своем поле обыграл "Краснодар" в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1, уступая в один мяч после первой половины игры. После матча капитан гостей Эдуард Сперцян обвинил болельщиков ЦСКА в расизме и неподобающем поведении в адрес нападающего "быков" Кордобы. Главный арбитр встречи Алексей Сухой показал суммарно десять желтых карточек и одну красную. "Краснодар" обратился в КДК РФС по поводу оскорблений Кордобы на почве расизма.
"Нами было получено письмо от "Краснодара" с просьбой рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА в адрес темнокожих игроков "Краснодара". После проведенного исследования было принято решение за совершение зрителями действий, направленных на унижение достоинства человека по признакам расы, оштрафовать клуб ЦСКА на один миллион рублей", - заявил Григорьянц.
"По данному матчу был рассмотрен рапорт комиссара, в нем было указано, что после окончания матча начальник команды "Краснодар" и вратарь Станислав Агкацев обратились к комиссару по поводу поведения болельщиков ЦСКА. Со слов Агкацева, на протяжении второго тайма при подаче угловых у ворот "Краснодара" активные болельщики ЦСКА, располагавшиеся на нижних ярусах трибун, скандировали в адрес Кордобы оскорбительные и расистские высказывания. Представителями судейской бригады матча данные высказывания зафиксированы не были", - добавил Григорьянц.
После встречи ЦСКА в Telegram-канале обвинил футболистов "Краснодара" в провокационных действиях во время первого матча полуфинала пути РПЛ Кубка России. В релизе ЦСКА также было отдельно отмечено поведение Кордобы, который, по мнению армейской стороны, заработал негативное отношение болельщиков во всей лиге "из-за системного некорректного поведения".
"В целях исследования мы направили основному вещателю письмо с просьбой предоставить все видеоматериалы, указали минуты, чтобы мы услышали или не услышали, что происходило в матче. Получив документы, мы пришли к выводу, что действительно было в двух эпизодах матча так называемое "уханье" со стороны болельщиков ЦСКА. Мы установили, что (это было) в секторе, где находился ряд болельщиков, их было порядка семи-восьми человек. То есть скандировала не трибуна или сектор, а кучка болельщиков издавала определенные звуки, да, они были, и это нарушение регламента. Это не массовое нарушение, а нарушение единичное, тех, кто пришел по билетам, не по абонементам, мы это установили. Намечается большое совещание с участием всех группировок фанатов ЦСКА, в котором также примет участие капитан клуба Мойзес. Ожидается серьезный разговор между клубом и болельщиками", - заключил Григорьянц.
