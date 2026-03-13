Фадеев рассказал, что россияне посетят церемонию закрытия Паралимпиады

КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Сноубордист Дмитрий Фадеев рассказал, что российская делегация с большим удовольствием посетит церемонию закрытия Паралимпийских игр в Италии из уважения к организаторам и остальным спортсменам.

В пятницу Фадеев, выступающий в классе SB-LL1 (дисфункция одной или двух ног), занял 12-е место в банкед-слаломе на Паралимпийских играх, его соотечественник Филипп Шеббо не смог финишировать.

"На церемонию закрытия пойдем с радостью. Это уважение к организаторам и к труду, который мы проделали. Обязательно будем, не пропустим", - сказал журналистам Фадеев.