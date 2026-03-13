Эрдоган осудил безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока

АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока.
По словам турецкого лидера, за последние два года на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме были убиты более 1 120 мирных палестинцев. С 10 октября 2025 года число погибших непосредственно в Газе составило 640 человек, большинство из которых — женщины и дети.
"Какая разница, синие моря или нет, в мире, где шестилетние девочки погибают от 335 пуль? Какая разница, синие моря или нет, где игрушки запятнаны кровью, а мечты детей разбиты?" — сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Стамбуле.
Эрдоган ранее заявил, что Турция принимает меры против любых угроз своему воздушному пространству, чтобы не попасть в ловушки кризиса на Ближнем Востоке.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.