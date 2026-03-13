Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган осудил безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:28 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/erdogan-2080591556.html
Эрдоган осудил безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока
Эрдоган осудил безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока
2026-03-13T22:28:00+03:00
в мире
иран
ближний восток
сша
реджеп тайип эрдоган
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:657:1390:1439_1920x0_80_0_0_41864d4c90ea6a71603f1c528873e834.jpg
иран
ближний восток
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1a/2057612189_0:527:1390:1570_1920x0_80_0_0_67cb47bd1330e0708f555ae3821fed74.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В мире, Иран, Ближний Восток, США, Реджеп Тайип Эрдоган, Военная операция США и Израиля против Ирана
© Фото : Администрация президента Турции Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
© Фото : Администрация президента Турции
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 13 мар – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг жесткой критике безразличие мировых держав к страданиям Ближнего Востока.
По словам турецкого лидера, за последние два года на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме были убиты более 1 120 мирных палестинцев. С 10 октября 2025 года число погибших непосредственно в Газе составило 640 человек, большинство из которых — женщины и дети.
Стамбул - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Турция не хочет быть стороной конфликта на Ближнем Востоке, заявил источник
Вчера, 15:16
"Какая разница, синие моря или нет, в мире, где шестилетние девочки погибают от 335 пуль? Какая разница, синие моря или нет, где игрушки запятнаны кровью, а мечты детей разбиты?" — сказал турецкий лидер, выступая в пятницу в Стамбуле.
По его словам, аналогичные гуманитарные катастрофы наблюдаются повсеместно — от соседнего Ирана до Йемена и Сомали.
Эрдоган ранее заявил, что Турция принимает меры против любых угроз своему воздушному пространству, чтобы не попасть в ловушки кризиса на Ближнем Востоке.
Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке и израильской территории в ответ на атаку со стороны Соединенных Штатов и Израиля. В первый же день агрессии США и Израиля против Ирана, 28 февраля, под удар попала школа для девочек на юге республики. Погибли 168 школьниц, а также 14 учителей и сотрудников школы. МИД Ирана заявлял, что США ударили по школе для девочек крылатыми ракетами Tomahawk.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
Блицкриг США против Ирана провалился, заявил Небензя
Вчера, 21:31
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала