Дмитриев призвал покупать российские нефть и газ - РИА Новости, 13.03.2026
11:52 13.03.2026
Дмитриев призвал покупать российские нефть и газ
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев призвал покупать российские нефть и газ.
"Покупайте российские нефть и газ, чтобы поддерживать сбалансированное энергоснабжение", - написал Дмитриев в соцсети X.
Он отметил, что это сообщение для "вдумчивых лидеров", а не для "упрямой" Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, и "все еще учащейся быть умной" Кайи Каллас, главы евродипломатии.
С начала месяца нефть марки Brent подорожала примерно на 40%, цена находится выше психологической отметки в 100 долларов за баррель. Цены на газ в Европе поднялись примерно на 56% с начала марта, выше 610 долларов за тысячу кубометров, или почти 52 евро за мегаватт-час.
В марте цены на энергоносители подскочили на фоне эскалации на Ближнем Востоке, которая привела к фактической блокировке Ормузского пролива и снижению добычи нефти некоторыми странами региона. Ормузский пролив - ключевой маршрут поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Ранее на этой неделе члены Международного энергетического агентства (МЭА) договорились высвободить 400 миллионов баррелей нефти из своих чрезвычайных запасов, а США разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, погруженных на суда по состоянию на 12 марта.
