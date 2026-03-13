В Марий Эл девочка получила травму из-за упавшего с крыши снега

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Марий Эл после травмирования шестилетней девочки в результате схода снега с крыши, задержан директор управляющей компании, обслуживающей здание, сообщили региональное следственное управление и прокуратура республики.

По версии следствия, вечером 11 марта 2026 года в результате схода снега с кровли многоквартирного жилого дома по улице Терешковой поселка Медведево получила травму девочка 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован.

"Происшествие стало возможным вследствие невыполнения директором коммерческой организации и подчиненных ему сотрудников надлежащим образом обязанности по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении регионального СУСК.

Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве подозреваемого задержан руководитель управляющей компании, содержащей на обслуживании многоквартирный дом. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.