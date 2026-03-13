Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл девочка получила травму из-за упавшего с крыши снега - РИА Новости, 13.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:47 13.03.2026 (обновлено: 17:54 13.03.2026)
https://ria.ru/20260313/devochka-2080546685.html
В Марий Эл девочка получила травму из-за упавшего с крыши снега
В Марий Эл девочка получила травму из-за упавшего с крыши снега
Уголовное дело возбуждено в Марий Эл после травмирования шестилетней девочки в результате схода снега с крыши, задержан директор управляющей компании,... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:47:00+03:00
2026-03-13T17:54:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080547740_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_cd3a14c0c51921861b561dfb3b9c11f1.jpg
https://ria.ru/20260311/naled-2079861801.html
https://ria.ru/20260305/ufa-2078736062.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080547740_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_44a5ec3a091164fd82b9e35f11cc9778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Марий Эл шестилетняя девочка попала в больницу после схода снега с крыши дома

© СУ СК России по Республике Марий ЭлПадение снега на улице Терешковой поселка Медведево
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Марий Эл после травмирования шестилетней девочки в результате схода снега с крыши, задержан директор управляющей компании, обслуживающей здание, сообщили региональное следственное управление и прокуратура республики.
По версии следствия, вечером 11 марта 2026 года в результате схода снега с кровли многоквартирного жилого дома по улице Терешковой поселка Медведево получила травму девочка 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован.
Фельдшер в автомобиле скорой помощи - РИА Новости, 1920, 11.03.2026
На Сахалине наледь, упавшая с крыши дома, травмировала ребенка
11 марта, 08:49
"Происшествие стало возможным вследствие невыполнения директором коммерческой организации и подчиненных ему сотрудников надлежащим образом обязанности по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении регионального СУСК.
Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве подозреваемого задержан руководитель управляющей компании, содержащей на обслуживании многоквартирный дом. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, в отношении руководителя управляющей компании прокуратура Медведевского района возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 05.03.2026
В Уфе на пожилую женщину и ее внучку упала наледь с крыши
5 марта, 14:07
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала