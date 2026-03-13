https://ria.ru/20260313/devochka-2080546685.html
В Марий Эл девочка получила травму из-за упавшего с крыши снега
Уголовное дело возбуждено в Марий Эл после травмирования шестилетней девочки в результате схода снега с крыши, задержан директор управляющей компании,... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T17:47:00+03:00
происшествия
россия
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080547740_2:0:1198:673_1920x0_80_0_0_cd3a14c0c51921861b561dfb3b9c11f1.jpg
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0d/2080547740_152:0:1049:673_1920x0_80_0_0_44a5ec3a091164fd82b9e35f11cc9778.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Марий Эл шестилетняя девочка попала в больницу после схода снега с крыши дома
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 мар — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в Марий Эл после травмирования шестилетней девочки в результате схода снега с крыши, задержан директор управляющей компании, обслуживающей здание, сообщили региональное следственное управление и прокуратура республики.
По версии следствия, вечером 11 марта 2026 года в результате схода снега с кровли многоквартирного жилого дома по улице Терешковой поселка Медведево получила травму девочка 2020 года рождения. Ребенок госпитализирован.
"Происшествие стало возможным вследствие невыполнения директором коммерческой организации и подчиненных ему сотрудников надлежащим образом обязанности по очистке кровли от снега, наледи и сосулек, подвергая опасности жизнь и здоровье граждан. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ
(оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", - говорится в сообщении
регионального СУСК.
Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве подозреваемого задержан руководитель управляющей компании, содержащей на обслуживании многоквартирный дом. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос об избрании ему меры пресечения.
Кроме того, в отношении руководителя управляющей компании прокуратура Медведевского района
возбудила дело об административном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований).