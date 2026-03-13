Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:05 13.03.2026
https://ria.ru/20260313/degtyarev-2080465637.html
Дегтярев рассказал, сколько федераций допустят россиян в ближайшее время
михаил дегтярев
спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028691644_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_629b1842f6786bbe2b29571d225dda9f.jpg
https://ria.ru/20260313/degtyarev-2080464949.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028691644_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_08ef435623ffac70445792ac0c68826b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время еще пять международных федераций допустят российских юниоров до соревнований с флагом и гимном.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
«
"Есть результаты спортивной дипломатии. В конце прошлого года исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта с флагом и гимном. Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время", - написал Дегтярев в своей колонке на РИА Новости.
"Мы начали возвращаться и в командных видах спорта. В водном поло, гандболе, волейболе есть прогресс. В футболе тоже позитивная динамика. В марте состоится матчевая встреча в Будапеште между юношескими составами российского "Спартака", итальянской "Аталанты", словенского "Марибора", венгерского "Гонведа", французского "ПСЖ" и испанского "Эльче", - отметил министр.
Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Имеются прорывы в фехтовании - на первенстве Европы в Тбилиси выступали под национальным флагом и заняли первое место в медальном зачете. Дзюдоисты уже дважды выходили под российским флагом на турнирах Большого шлема. Примеров десятки. В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований", - заключил Дегтярев.
Дегтярев считает, что двойные стандарты МОК стали еще более выпуклыми
Вчера, 13:03
 
Михаил ДегтяревСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Зенит
    Спартак Москва
    2
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    ЦСКА
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Интер М
    Аталанта
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Байер
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ростов
    Динамо Москва
    0
    1
  • Футбол
    14.03 20:30
    Балтика
    ЦСКА
  • Футбол
    1-й тайм
    Арсенал
    Эвертон
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Челси
    Ньюкасл
    0
    0
  • Футбол
    14.03 22:45
    Удинезе
    Ювентус
  • Футбол
    14.03 23:00
    Реал Мадрид
    Эльче
  • Футбол
    14.03 23:00
    Вест Хэм
    Манчестер Сити
  • Футбол
    14.03 23:05
    Монако
    Брест
  • Теннис
    14.03 23:30
    А. Зверев
    Я. Синнер
  • Теннис
    15.03 01:00
    К. Алькарас
    Д. Медведев
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала