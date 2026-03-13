Дегтярев рассказал, сколько федераций допустят россиян в ближайшее время

МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев заявил, что в ближайшее время еще пять международных федераций допустят российских юниоров до соревнований с флагом и гимном.
Международный олимпийский комитет (МОК) 11 декабря рекомендовал снять все ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
«
"Есть результаты спортивной дипломатии. В конце прошлого года исполком МОК снял все ограничения на участие российских юниоров в международных соревнованиях по олимпийским видам спорта с флагом и гимном. Допуски российским спортсменам выдали уже 16 международных федераций, еще пять на очереди в ближайшее время", - написал Дегтярев в своей колонке на РИА Новости.
"Мы начали возвращаться и в командных видах спорта. В водном поло, гандболе, волейболе есть прогресс. В футболе тоже позитивная динамика. В марте состоится матчевая встреча в Будапеште между юношескими составами российского "Спартака", итальянской "Аталанты", словенского "Марибора", венгерского "Гонведа", французского "ПСЖ" и испанского "Эльче", - отметил министр.
Взрослых атлетов МОК по-прежнему рекомендует допускать до турниров только в индивидуальном нейтральном статусе.
"Имеются прорывы в фехтовании - на первенстве Европы в Тбилиси выступали под национальным флагом и заняли первое место в медальном зачете. Дзюдоисты уже дважды выходили под российским флагом на турнирах Большого шлема. Примеров десятки. В общей сложности более 70 международных федераций сегодня допускают наших атлетов к соревнованиям, 4,5 тысячи российских спортсменов имеют допуск на международные турниры по олимпийским видам спорта, и в прошлом году многие из них выступили на 49 чемпионатах мира и Европы, завоевав 136 медалей. В этом году в планах уже 60 международных соревнований", - заключил Дегтярев.