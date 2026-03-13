17:08 13.03.2026
Бугаев посвятил бронзу Паралимпиады в гигантском слаломе русскому народу
© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкАлексей Бугаев (Россия) после финиша гигантского слалома на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр
Алексей Бугаев (Россия) после финиша гигантского слалома на соревнованиях по горнолыжному спорту XIV зимних Паралимпийских игр
КОРТИНА-Д'АМПЕЦЦО, 13 мар - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Российский горнолыжник Алексей Бугаев, завоевавший бронзовую награду в гигантском слаломе на Паралимпийских играх в Италии, заявил, что посвящает свою медаль русскому народу.
Бугаев, выступающий в классе LW6/8-2 (поражение части руки), по итогам двух попыток показал время 2 минуты 11,14 секунды. Первое место занял француз Артур Боше (2.07,76). Вторым стал швейцарец Робин Кюш (2.09,72).
"Посвятить медаль хочу русскому народу. Мы самые сильные, через все пройдем. Чувство, что за тобой целая гора. Настолько могущественная, что все трудности и проблемы нипочем. Слезы наворачиваются, что столько людей, все смотрят, звонят и поддерживают", - сказал Бугаев журналистам.
"Пойду на церемонию закрытия с чувством удовлетворения, что соревнования прошли, можем выдохнуть, расслабиться", - добавил он.
Бугаеву 28 лет. Он является трехкратным паралимпийским чемпионом. Ранее побеждал в слаломе и суперкомбинации на Играх 2014 года в Сочи, где также завоевал серебро в скоростном спуске и гигантском слаломе и бронзу в супергиганте. На Паралимпиаде-2018 в Пхенчхане выиграл золото в суперкомбинации и серебро в гигантском слаломе.
"Посмотрим, - сказал Бугаев в ответ на вопрос о планах на предстоящий четырехлетний цикл. - У меня длинная карьера, надо подумать, переосмыслить. Есть семья, жена, доченька. Скучаю по ним. Глянем, силы есть".
