Баскетболисты "Пармы" прервали серию побед "Уралмаша" в Единой лиге ВТБ - РИА Новости Спорт, 13.03.2026
19:37 13.03.2026
Баскетболисты "Пармы" прервали серию побед "Уралмаша" в Единой лиге ВТБ
Пермский баскетбольный клуб "Парма" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 13.03.2026
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Пермский баскетбольный клуб "Парма" обыграл екатеринбургский "Уралмаш" в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Встреча в Екатеринбурге завершилась победой гостей со счетом 87:79 (17:17, 21:17, 27:21, 22:24). Самым результативным по итогам матча стал игрок "Пармы" Джейлен Адамс, в активе которого 36 очков. У "Уралмаша" больше всех очков набрал Октавиус Эллис - 19.
"Парма" (18 побед, 15 поражений) занимает пятое место в таблице Единой лиги ВТБ. "Уралмаш" (15 побед, 18 поражений) прервал серию из трех побед и идет шестым.
В следующем матче "Парма" примет казанский УНИКС 19 марта. "Уралмаш" 21 марта встретится с московским клубом МБА-МАИ в гостях.
Единая Лига ВТБ
13 марта 2026 • начало в 17:30
Завершен
Уралмаш
79 : 87
ПАРМА
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
БаскетболСпортЕкатеринбургДжейлен АдамсОктавиус ЭллисУралмашУНИКСЕдиная Лига ВТБ
 
