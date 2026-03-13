01:48 13.03.2026
Вратарь "Сан-Хосе" Аскаров пропустит матч НХЛ против "Бостона" из-за травмы
Хоккей, Спорт, Ярослав Аскаров, Сан-Хосе Шаркс, Бостон Брюинз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Российский вратарь "Сан-Хосе Шаркс" Ярослав Аскаров не примет участия в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Бостон Брюинз" из-за травмы нижней части тела, сообщается на странице пресс-службы "акул" в соцсети X.
Встреча пройдет в ночь на пятницу по московскому времени и начнется в 2:00 мск.
"Шаркс" добавил вратаря Кайла Шоветта с просмотровым любительским контрактом. Ярослав Аскаров не сыграет в сегодняшнем матче - травма нижней части тела", - говорится в сообщении.
Аскарову 23 года. В текущем сезоне он провел 40 матчей, отразив 88,6% бросков. На счету Аскарова 19 побед.
