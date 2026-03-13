Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии

МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Максимальный охват изучаемых территорий и эпох, баланс в изучении разных культур, а также открытость находок для общества — главные приоритеты на сегодняшний день для российской археологии, сообщил врио директора Института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров в разговоре с корреспондентом РИА Новости.

Оценивая состояние российской археологии, ученый обратил внимание на самые значимые исследования минувшего полевого сезона. Он отметил, что появление новых ярких находок — это всегда показатель хорошего развития отрасли.

« "Мы видели замечательные сарматские вещи: части конской узды, украшения, конское снаряжение, которое было получено в этом году. Причем то, что оно было собрано фактически на пашне, показывает: археологи умеют находить новые материалы на тех территориях, которые давно уже изучаются. У нас замечательные находки в Дагестане, который немного выпал на какое-то время из поля зрения. Недавно мы представили находку клада золотых монет XIX века, сделанную в Торжке. Это уже почти не археология, но находка была сделана при раскопках археологическими методами. По-видимому, она датируется 1917 годом. Это свидетельство потрясений русской революции", — рассказал Макаров.

Эти артефакты, как заключил академик, — индикатор того, что археологическое сообщество работает в правильном направлении и, главное, открыто, умея предъявлять результаты обществу.

"Мы присутствуем на каналах, в интернете, в медиа и пытаемся по возможности сочетать классическую академическую подачу с такой облегченной, современной медийной", — отметил он.

Помимо открытости обществу, главным приоритетом современной археологии является максимальный охват как изучаемых территорий, так и эпох, сообщил Макаров. Этот принцип нашел свое отражение в географии находок, представленных на ежегодной конференции "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации", открывшейся 12 марта в Институте археологии РАН.

"Сегодня мы начали конференцию с Юга, с Дагестана, но вторая половина у нас будет Север. В докладах будут Архангельск, Вологда, а также Шпицберген. Это не территория России, но территория, которая очень важна для понимания продвижения России в Арктику, очень актуальная сейчас тема. Также у нас сегодня была представлена работа на Алтае. Задача — сбалансированно изучать разные культуры, не забывать какие-то крупные хронологические пласты и важные в археологическом отношении территории", — рассказал академик.