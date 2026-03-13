Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии
09:00 13.03.2026
Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии
Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии - РИА Новости, 13.03.2026
Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии
Максимальный охват изучаемых территорий и эпох, баланс в изучении разных культур, а также открытость находок для общества — главные приоритеты на сегодняшний... РИА Новости, 13.03.2026
2026-03-13T09:00:00+03:00
2026-03-13T09:00:00+03:00
наука
россия
республика дагестан
торжок
николай макаров
российская академия наук
социальный навигатор
наука
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/0a/2021965733_0:255:2939:1908_1920x0_80_0_0_7a0c2327ee89ef7383795fe9bd8df404.jpg
https://ria.ru/20250417/nauka-2011587759.html
https://ria.ru/20250204/nauka-1997110995.html
россия
республика дагестан
торжок
россия, республика дагестан, торжок, николай макаров, российская академия наук, социальный навигатор, наука, археология
Наука, Россия, Республика Дагестан, Торжок, Николай Макаров, Российская академия наук, Социальный навигатор, Наука, Археология

Академик Макаров рассказал о главных приоритетах российской археологии

© РИА Новости / Максим Блинов — Директор института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров
МОСКВА, 13 мар — РИА Новости. Максимальный охват изучаемых территорий и эпох, баланс в изучении разных культур, а также открытость находок для общества — главные приоритеты на сегодняшний день для российской археологии, сообщил врио директора Института археологии РАН, академик РАН Николай Макаров в разговоре с корреспондентом РИА Новости.
Оценивая состояние российской археологии, ученый обратил внимание на самые значимые исследования минувшего полевого сезона. Он отметил, что появление новых ярких находок — это всегда показатель хорошего развития отрасли.
«

"Мы видели замечательные сарматские вещи: части конской узды, украшения, конское снаряжение, которое было получено в этом году. Причем то, что оно было собрано фактически на пашне, показывает: археологи умеют находить новые материалы на тех территориях, которые давно уже изучаются. У нас замечательные находки в Дагестане, который немного выпал на какое-то время из поля зрения. Недавно мы представили находку клада золотых монет XIX века, сделанную в Торжке. Это уже почти не археология, но находка была сделана при раскопках археологическими методами. По-видимому, она датируется 1917 годом. Это свидетельство потрясений русской революции", — рассказал Макаров.

Эти артефакты, как заключил академик, — индикатор того, что археологическое сообщество работает в правильном направлении и, главное, открыто, умея предъявлять результаты обществу.
"Мы присутствуем на каналах, в интернете, в медиа и пытаемся по возможности сочетать классическую академическую подачу с такой облегченной, современной медийной", — отметил он.
Помимо открытости обществу, главным приоритетом современной археологии является максимальный охват как изучаемых территорий, так и эпох, сообщил Макаров. Этот принцип нашел свое отражение в географии находок, представленных на ежегодной конференции "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации", открывшейся 12 марта в Институте археологии РАН.
"Сегодня мы начали конференцию с Юга, с Дагестана, но вторая половина у нас будет Север. В докладах будут Архангельск, Вологда, а также Шпицберген. Это не территория России, но территория, которая очень важна для понимания продвижения России в Арктику, очень актуальная сейчас тема. Также у нас сегодня была представлена работа на Алтае. Задача — сбалансированно изучать разные культуры, не забывать какие-то крупные хронологические пласты и важные в археологическом отношении территории", — рассказал академик.
Ежегодная научная конференция "Археологические исследования: новые материалы и интерпретации" проходит в Институте археологии РАН 12–13 марта 2026 года. Ведущие специалисты в области археологии из России и Беларуси представляют результаты полевых исследований, освещающих разнообразные страницы истории населения Евразии и Африки — от эпохи древнейших цивилизаций до позднего Средневековья и Нового времени.
 
НаукаРоссияРеспублика ДагестанТоржокНиколай МакаровРоссийская академия наукСоциальный навигаторНаукаАрхеология
 
 
