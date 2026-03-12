В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иранские военно-морские силы по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских кораблей, заявил высокопоставленный иранский военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави.
"Трамп заявил, что ударил по военно-морских силам Ирана, уничтожив их. Однако если они уничтожены, то каким образом (иранские - ред.) ВМС смогли запустить четыре ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн", который в итоге "сбежал"?" - прокомментировал Сафави слова Трампа, его заявление приводит агентство ISNA.
При этом военный не уточнил состояния непосредственно иранского флота и военных кораблей.
Ранее в российских СМИ появилось видео, где, как утверждается, Корпус стражей исламской революции Ирана на фоне заявлений Трампа показал подземные хранилища с большим количеством быстроходных катеров, морских дронов и мин. Такое видео действительно публиковалось в иранских СМИ, но в январе 2025 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.