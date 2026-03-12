Рейтинг@Mail.ru
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:31 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/vms-2080190840.html
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана - РИА Новости, 12.03.2026
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана
Иранские военно-морские силы по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских... РИА Новости, 12.03.2026
2026-03-12T12:31:00+03:00
2026-03-12T12:31:00+03:00
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
авраам линкольн
корпус стражей исламской революции
военная операция сша и израиля против ирана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106144/22/1061442261_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_0d5dcea7c76ae4ef6387b523695eca80.jpg
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080176876.html
https://ria.ru/20260312/dzhalali-2080133997.html
иран
сша
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/106144/22/1061442261_113:0:1888:1331_1920x0_80_0_0_ac808a59e890cad9f3484ff162068d86.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, авраам линкольн, корпус стражей исламской революции, военная операция сша и израиля против ирана
В мире, Иран, США, Израиль, Дональд Трамп, Авраам Линкольн, Корпус стражей исламской революции, Военная операция США и Израиля против Ирана
В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана

Сафави: ВМС Ирана по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем

© AP Photo / Ebrahim NorouziФрегат Jamaran ВМС Ирана
Фрегат Jamaran ВМС Ирана - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© AP Photo / Ebrahim Norouzi
Фрегат Jamaran ВМС Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иранские военно-морские силы по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских кораблей, заявил высокопоставленный иранский военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави.
Трамп ранее заявил, что американские военные потопили уже 46 военных кораблей Ирана. Он также говорил, что американские войска почти полностью уничтожили минный флот Ирана за одну ночь.
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
У США не получится взять под контроль территории Ирана, заявил посол страны
Вчера, 12:01
"Трамп заявил, что ударил по военно-морских силам Ирана, уничтожив их. Однако если они уничтожены, то каким образом (иранские - ред.) ВМС смогли запустить четыре ракеты в сторону авианосца "Авраам Линкольн", который в итоге "сбежал"?" - прокомментировал Сафави слова Трампа, его заявление приводит агентство ISNA.
При этом военный не уточнил состояния непосредственно иранского флота и военных кораблей.
Ранее в российских СМИ появилось видео, где, как утверждается, Корпус стражей исламской революции Ирана на фоне заявлений Трампа показал подземные хранилища с большим количеством быстроходных катеров, морских дронов и мин. Такое видео действительно публиковалось в иранских СМИ, но в январе 2025 года.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Посол Ирана в России Джалали Казем - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Посол Ирана Джалали: удар по авианосцу "Авраам Линкольн" – послание для США
Вчера, 11:00
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампАвраам ЛинкольнКорпус стражей исламской революцииВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала