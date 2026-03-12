В Тегеране ответили на слова Трампа об уничтожении военно-морских сил Ирана

ТЕГЕРАН, 12 мар - РИА Новости. Иранские военно-морские силы по-прежнему действуют в конфликте с США и Израилем, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа об уничтожении иранских кораблей, заявил высокопоставленный иранский военный советник главнокомандующего вооруженными силами Ирана Яхья Рахим Сафави.