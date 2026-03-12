Валиева выступит на "Русском вызове", сообщил источник

https://ria.ru/20260312/valieva-2080195248.html
Фигуристка Камила Валиева выступит на турнире шоу-программ "Русский вызов", сообщил РИА Новости источник, близкий к ситуации. РИА Новости Спорт, 12.03.2026
фигурное катание
санкт-петербург
камила валиева
