Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень

"За этот срок было выполнено много работы. Строим много катков, проводим много соревнований для молодых хоккеистов. Мы хотим, чтобы они понимали, что они нужны здесь, чтобы наша молодежь не уезжала. Но самое главное зависит не от нас -то, что мы не участвуем в международных турнирах уже четыре года. Да, у нас есть белорусские и казахстанские друзья, мы им благодарны, но этого маловато. Мы не чувствуем нужного опыта, не понимаем, на каком мы уровне. Есть моменты, которые не зависят от нас", - сказал Третьяк журналистам.