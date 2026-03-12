Рейтинг@Mail.ru
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
14:53 12.03.2026
https://ria.ru/20260312/tretyak-2080235728.html
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень
Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что из-за неучастия в международных турнирах сборные России не получают нужного опыта и не... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
2026-03-12T14:53:00+03:00
2026-03-12T14:53:00+03:00
хоккей
федерация хоккея россии (фхр)
владислав третьяк
сборная россии по хоккею с шайбой
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_0:108:3448:2048_1920x0_80_0_0_d90b12c6e4adc09cbe6c6f5431b1d76a.jpg
https://ria.ru/20260312/tretyak-2080235492.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/0e/2061980323_397:0:3128:2048_1920x0_80_0_0_23722ac83ff87abf72a84c3229f5f8e0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
федерация хоккея россии (фхр), владислав третьяк, сборная россии по хоккею с шайбой
Хоккей, Федерация хоккея России (ФХР), Владислав Третьяк, Сборная России по хоккею с шайбой
Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень

Третьяк заявил, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень

© РИА Новости / Александр КряжевИгроки сборной "Россия 25"
Игроки сборной Россия 25 - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что из-за неучастия в международных турнирах сборные России не получают нужного опыта и не могут оценить свой уровень.
В четверг в Москве прошла отчетно-выборная конференция ФХР, на которой Третьяк в пятый раз был переизбран на пост президента организации.
«
"За этот срок было выполнено много работы. Строим много катков, проводим много соревнований для молодых хоккеистов. Мы хотим, чтобы они понимали, что они нужны здесь, чтобы наша молодежь не уезжала. Но самое главное зависит не от нас -то, что мы не участвуем в международных турнирах уже четыре года. Да, у нас есть белорусские и казахстанские друзья, мы им благодарны, но этого маловато. Мы не чувствуем нужного опыта, не понимаем, на каком мы уровне. Есть моменты, которые не зависят от нас", - сказал Третьяк журналистам.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.
Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
IIHF не отвечает на вопросы о конфликтах в других странах, заявил Третьяк
Вчера, 14:50
 
ХоккейФедерация хоккея России (ФХР)Владислав ТретьякСборная России по хоккею с шайбой
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Адмирал
    Барыс
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Порту
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Панатинаикос
    Бетис
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Болонья
    Рома
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Лилль
    Астон Вилла
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ноттингем Форрест
    Мидтъюлланн
    0
    1
  • Футбол
    Завершен
    Генк
    Фрайбург
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Сельта
    Лион
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Ференцварош
    Брага
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала