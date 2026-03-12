Третьяк считает, что сборные России по хоккею не могут оценить свой уровень

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк заявил, что из-за неучастия в международных турнирах сборные России не получают нужного опыта и не могут оценить свой уровень.
«
"За этот срок было выполнено много работы. Строим много катков, проводим много соревнований для молодых хоккеистов. Мы хотим, чтобы они понимали, что они нужны здесь, чтобы наша молодежь не уезжала. Но самое главное зависит не от нас -то, что мы не участвуем в международных турнирах уже четыре года. Да, у нас есть белорусские и казахстанские друзья, мы им благодарны, но этого маловато. Мы не чувствуем нужного опыта, не понимаем, на каком мы уровне. Есть моменты, которые не зависят от нас", - сказал Третьяк журналистам.
В 2022 году Международная федерация хоккея (IIHF) отстранила сборные России и Белоруссии от соревнований под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Также команды не были допущены до олимпийских хоккейных турниров. В четверг министр спорта РФ и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил о подготовке иска в Спортивный арбитражный суд (CAS) по возвращению сборной России по хоккею на международную арену.