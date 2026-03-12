Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России

МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на пост президента организации на следующие четыре года, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.

Отчетно-выборная конференция ФХР прошла в четверг в Москве. Третьяк был единственным кандидатом на должность, он был переизбран в пятый раз подряд.

« "Итоги конференции положительные. Все задачи были осуществлены. Мы в очередной раз избрали Третьяка в президенты ФХР", - сказал Ротенберг журналистам.

« "Аркадий Ротенберг вынес мою кандидатуру на пост президента ФХР. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно", - добавил Третьяк.

Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года, ранее он переизбирался на пост в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.