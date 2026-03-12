Рейтинг@Mail.ru
Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России
Хоккей
 
12:48 12.03.2026 (обновлено: 13:00 12.03.2026)
Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России
Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России - РИА Новости Спорт, 12.03.2026
Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России
Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на пост президента организации на следующие четыре года, заявил председатель правления ФХР... РИА Новости Спорт, 12.03.2026
спорт
хоккей
владислав третьяк
аркадий ротенберг
федерация хоккея россии (фхр)
спорт, владислав третьяк, аркадий ротенберг, федерация хоккея россии (фхр)
Спорт, Хоккей, Владислав Третьяк, Аркадий Ротенберг, Федерация хоккея России (ФХР)
Третьяка переизбрали на пост президента Федерации хоккея России

Третьяка в пятый раз переизбрали на пост президента Федерации хоккея России

Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. Архивное фото
МОСКВА, 12 мар - РИА Новости, Андрей Сенченко. Глава Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк переизбран на пост президента организации на следующие четыре года, заявил председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг.
Отчетно-выборная конференция ФХР прошла в четверг в Москве. Третьяк был единственным кандидатом на должность, он был переизбран в пятый раз подряд.
«
"Итоги конференции положительные. Все задачи были осуществлены. Мы в очередной раз избрали Третьяка в президенты ФХР", - сказал Ротенберг журналистам.
Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Дегтярев заявил о подготовке иска по возвращению сборной России по хоккею
Вчера, 12:59
«
"Аркадий Ротенберг вынес мою кандидатуру на пост президента ФХР. Для меня это большая честь. Все проголосовали единогласно", - добавил Третьяк.
Трехкратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Третьяк возглавляет ФХР с апреля 2006 года, ранее он переизбирался на пост в 2010, 2014, 2018 и 2022 годах.
Третьяк – десятикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, член Зала хоккейной славы НХЛ в Торонто (1989), лучший хоккеист XX века по версии Международной федерации хоккея, член Зала славы IIHF (1997).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Россиянин избил одноклубника Овечкина. "Вашингтон" потерпел громкий провал
Вчера, 06:05
 
Хоккей Спорт Владислав Третьяк Аркадий Ротенберг Федерация хоккея России (ФХР)
 
