Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости . Суд в Петербурге рассмотрит дело гражданина Украины Артема Прокопца, обвиняемого в шпионаже, незаконном приобретении взрывных устройств и диверсии на объектах ТЭК, сообщила пресс-служба прокуратуры города.

Электрическая подстанция стала временно не пригодна для эксплуатации, а энергетической компании причинен имущественный ущерб в размере более 15 миллионов рублей.

Кроме того, по данным следствия, обвиняемый в период с декабря 2023 года по май 2025 года собирал и передавал информацию о стратегически важных городских объектах нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса.