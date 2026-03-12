Рейтинг@Mail.ru
Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 12.03.2026
11:24 12.03.2026
Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже
Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже - РИА Новости, 12.03.2026
Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже
Суд в Петербурге рассмотрит дело гражданина Украины Артема Прокопца, обвиняемого в шпионаже, незаконном приобретении взрывных устройств и диверсии на объектах... РИА Новости, 12.03.2026
происшествия, россия, санкт-петербург, украина, санкт-петербургский городской суд
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург, Украина, Санкт-Петербургский городской суд
Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже

Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже и диверсии

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело гражданина Украины Артема Прокопца, обвиняемого в шпионаже, незаконном приобретении взрывных устройств и диверсии на объектах ТЭК, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Украины Артема Прокопца. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств), ст. 276 УК РФ (шпионаж), п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба, сопряженная с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса), ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (пособничество диверсионной деятельности). Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский городской суд", - говорится в сообщении.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Суд в Москве вынес приговор женщине за сбор денег на квадрокоптер для ВСУ
Вчера, 11:01
По версии следствия, с мая 2023 года по май 2024 года обвиняемый, позиционирующий себя как этнический украинец, находясь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, через мессенджер вступил в переписку с представителями службы безопасности Украины. Он получил от куратора задания, направленные против безопасности Российской Федерации.
"Обвиняемый 26 июня 2023 года поджог трансформатор электрической подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области. Он же 3 апреля 2024 года с использованием самодельных взрывных устройств совершил дистанционный подрыв двух трансформаторов на Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Электрическая подстанция стала временно не пригодна для эксплуатации, а энергетической компании причинен имущественный ущерб в размере более 15 миллионов рублей.
Кроме того, по данным следствия, обвиняемый в период с декабря 2023 года по май 2025 года собирал и передавал информацию о стратегически важных городских объектах нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса.
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
В Кургане уроженку Украины лишили гражданства России за угрозу безопасности
Вчера, 10:04
 
ПроисшествияРоссияСанкт-ПетербургУкраинаСанкт-Петербургский городской суд
 
 
