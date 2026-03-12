Суд в Петербурге рассмотрит дело украинца, обвиняемого в шпионаже

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 мар - РИА Новости. Суд в Петербурге рассмотрит дело гражданина Украины Артема Прокопца, обвиняемого в шпионаже, незаконном приобретении взрывных устройств и диверсии на объектах ТЭК, сообщила пресс-служба прокуратуры города.
"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего гражданина Украины Артема Прокопца. Он обвиняется по п. "в" ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка и ношение взрывных устройств), ст. 276 УК РФ (шпионаж), п.п. "б", "в" ч. 2 ст. 281 УК РФ (диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба, сопряженная с посягательством на объекты топливно-энергетического комплекса), ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (пособничество диверсионной деятельности). Уголовное дело направлено прокуратурой для рассмотрения по существу в Санкт-Петербургский городской суд", - говорится в сообщении.
По версии следствия, с мая 2023 года по май 2024 года обвиняемый, позиционирующий себя как этнический украинец, находясь в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, через мессенджер вступил в переписку с представителями службы безопасности Украины. Он получил от куратора задания, направленные против безопасности Российской Федерации.
"Обвиняемый 26 июня 2023 года поджог трансформатор электрической подстанции во Всеволожском районе Ленинградской области. Он же 3 апреля 2024 года с использованием самодельных взрывных устройств совершил дистанционный подрыв двух трансформаторов на Екатерининском проспекте в Санкт-Петербурге", - рассказали в пресс-службе прокуратуры.
Электрическая подстанция стала временно не пригодна для эксплуатации, а энергетической компании причинен имущественный ущерб в размере более 15 миллионов рублей.
Кроме того, по данным следствия, обвиняемый в период с декабря 2023 года по май 2025 года собирал и передавал информацию о стратегически важных городских объектах нефтяной промышленности и топливно-энергетического комплекса.